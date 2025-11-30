صعود نرخ دلار توافقی در بازار ارز تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با افزایش جزئی ۳۶۶ و ۳۵۵ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب به نرخ ۷۳۷,۵۵۰ و ۷۱۶,۰۶۸ رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۶۵۷ و ۵۵۴ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار بر حسب ریال است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۱۶,۰۶۸ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۵۴ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۸۲ درصدی (نزدیک به ۳۲ هزار و ۱۰۵ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است طی ۶۵۷ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۷۳۷,۵۵۰ ریال بیانگر رشد نزدیک به ۷۸ درصدی (نزدیک به ۳۲ هزار و ۲۱۶ تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ رسمی دلار را بر حسب ریال از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حاکی از رشد چشمگیر روزانه و بی‌سابقه ۵۶۸ تومانی در روز دوشنبه ۱۹ آبان است.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۳۰۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۵۵ هزار و ۴۰۴ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی تقریباً مشابه (۲۹۶ ریالی) به ۸۳۰ هزار و ۴۸۹ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با افزایش جزئی ۹۹ و ۹۷ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۲۰۰ هزار و ۸۳۰ ریال و ۱۹۴ هزار و ۹۸۱ ریال ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز اسکناس حواله خرید فروش خرید فروش نرخ نرخ تغییر نرخ نرخ تغییر دلار آمریکا USD ۷۳۰,۹۱۲ ۷۳۷,۵۵۰ ۳۶۶ ۷۰۹,۶۲۳ ۷۱۶,۰۶۸ ۳۵۵ یورو EUR ۸۴۷,۷۰۵ ۸۵۵,۴۰۴ ۳۰۶ ۸۲۳,۰۱۵ ۸۳۰,۴۸۹ ۲۹۶ پوند انگلیس GBP ۹۶۷,۵۹۶ ۹۷۶,۳۸۳ ۵۴۰ ۹۳۹,۴۱۳ ۹۴۷,۹۴۵ ۵۲۴ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۹,۰۲۳ ۲۰۰,۸۳۰ ۹۹ ۱۹۳,۲۲۶ ۱۹۴,۹۸۱ ۹۷ یوان چین CNY ۱۰۳,۳۰۶ ۱۰۴,۲۴۴ ۴۶ ۱۰۰,۲۹۷ ۱۰۱,۲۰۸ ۴۵ یکصد دینار عراق IQD ۵۵,۷۷۸ ۵۶,۲۸۵ ۱۷ ۵۴,۱۵۴ ۵۴,۶۴۶ ۱۷ یکصد ین ژاپن JPY ۴۶۸,۰۳۸ ۴۷۲,۲۸۹ ۳۰۴ ۴۵۴,۴۰۶ ۴۵۸,۵۳۳ ۲۹۵ ریال عمان OMR ۱,۸۹۸,۱۰۳ ۱,۹۱۵,۳۴۱ ۴۴۶ ۱,۸۴۲,۸۱۸ ۱,۸۵۹,۵۵۴ ۴۳۱ روبل روسیه RUB ۹,۳۸۹ ۹,۴۷۴ -۲۷ ۹,۱۱۵ ۹,۱۹۸ -۲۶ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۲۵ ۱۷,۳۸۱ ۳۳ ۱۶,۷۲۳ ۱۶,۸۷۵ ۳۲ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۴۹۸,۱۲۲ ۵۰۲,۶۴۶ ۳۹۳ ۴۸۳,۶۱۴ ۴۸۸,۰۰۶ ۳۸۲ روپیه هند INR ۸,۱۸۱ ۸,۲۵۵ ۳ ۷,۹۴۲ ۸,۰۱۴ ۳ دلار کانادا CAD ۵۲۲,۹۰۲ ۵۲۷,۶۵۱ ۱۸۱ ۵۰۷,۶۷۲ ۵۱۲,۲۸۳ ۱۷۶ دلار استرالیا AUD ۴۷۷,۹۵۲ ۴۸۲,۲۹۳ -۶۵۷ ۴۶۴,۰۳۱ ۴۶۸,۲۴۵ -۶۳۹ فرانک سویس CHF ۹۰۹,۶۰۴ ۹۱۷,۸۶۵ ۶۰۰ ۸۸۳,۱۱۱ ۸۹۱,۱۳۱ ۵۸۲ کرون سوئد SEK ۷۷,۳۲۷ ۷۸,۰۲۹ -۵۹ ۷۵,۰۷۴ ۷۵,۷۵۶ -۵۸ کرون نروژ NOK ۷۲,۱۶۸ ۷۲,۸۲۳ -۴۳ ۷۰,۰۶۶ ۷۰,۷۰۲ -۴۲ کرون دانمارک DKK ۱۱۳,۴۷۰ ۱۱۴,۵۰۱ ۱۰ ۱۱۰,۱۶۶ ۱۱۱,۱۶۶ ۹ ریال قطر QAR ۲۰۰,۸۰۰ ۲۰۲,۶۲۴ ۱۰۱ ۱۹۴,۹۵۲ ۱۹۶,۷۲۲ ۹۸ ریال عربستان SAR ۱۹۴,۹۱۰ ۱۹۶,۶۸۰ ۹۸ ۱۸۹,۲۳۲ ۱۹۰,۹۵۱ ۹۴ دیناربحرین BHD ۱,۹۴۳,۹۱۵ ۱,۹۶۱,۵۶۹ ۹۷۳ ۱,۸۸۷,۲۹۶ ۱,۹۰۴,۴۳۶ ۹۴۴ دینار کویت KWD ۲,۳۷۵,۳۹۶ ۲,۳۹۶,۹۶۹ -۴,۴۶۱ ۲,۳۰۶,۲۱۰ ۲,۳۲۷,۱۵۴ -۴,۳۳۳ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۶۰,۵۳۱ ۲۶۲,۸۹۷ ۸۳۶ ۲۵۲,۹۴۳ ۲۵۵,۲۴۰ ۸۱۱

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به‌روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.

تغییر نرخ ارز مسافرتی

بنابر اعلام بانک مرکزی سازوکار نحوه محاسبه و خرید ارز مسافرین خارج از کشور از روز شنبه سوم آبان ماه تغییر کرد. بر این اساس نرخ ارز مسافری به صورت روزانه و براساس نرخ تالار دوم ارز تجاری این مرکز به علاوه هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس اعلام می‌شود.

این تغییر شیوه قیمت گذاری صرفاً مربوط به ارز مسافری است و سایر سرفصل‌های ارز خدماتی از جمله ارز دانشجویی، درمانی و فدراسیون‌های ورزشی بدون تغییر و مطابق روال گذشته محاسبه خواهد شد.

همچنین، خرید و دریافت ارز مسافرتی همچنان از طریق بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان انجام می‌شود و پس از راه اندازی نهایی سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران، این فرآیندها در سامانه مرکز مبادله متمرکز خواهد شد.