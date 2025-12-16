به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در آئین آغاز چهارمین دوره برنامه مشارکتی «من شهر دارم» با بیان اینکه احکام رؤسای ستادهای رویداد من شهر دارم امروز توسط شهردار تهران اعطا خواهد شد، اظهار کرد: بنده در اجلاس بریکس برای معرفی این رویداد حضور داشتم و در گفت و گویی که با شهردار سن‌پترزبورگ و معاون شهردار سنگاپور داشتیم، در مورد فلسفه و چرایی طرح «من شهر دارم» بحث و بررسی شد و دلیل انتخاب آن به عنوان یکی از ایده‌های برتر همین بود.

وی افزود: آنچه در این زمینه اهمیت دارد چگونگی اجرای طرح است که در جلسه‌ای با تعدادی از اعضای شورای شهر در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفت. با مشورت انجام شده طرح فوق طلایی و ایده بسیار خوبی اجرایی شده که از سازمان فاوا برای اجرای آن تقدیر می‌کنیم.

باقری با بیان اینکه نگرانی برای تعداد طرح‌های ثبت شده توسط سفرا وجود نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: کیفیت جذب مشارکت شهروندان بسیار مهم‌تر از کمیت آن است؛ برای ما اهمیت دارد که از زیرساخت‌های ایجاد شده به خوبی استفاده شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه دو هزار و ۷۰۰ مدرسه دولتی در تهران، ری و تجریش وجود دارد، تصریح کرد: تمام این مدارس در قالب طرح من شهر دارم هستند. درمجموع زیرساختی ایجاد کردیم که تمام دانش آموزان مدارس دولتی بتوانند پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: دانش آموزانی که سیم‌کارت و تلفن همراه دارند، خودشان پروژه‌ها را ثبت خواهند کرد و دانش آموزان دیگر توسط والدین خود پروژه ثبت می‌کنند. این زیرساخت در سال‌های قبل برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول وجود نداشت.

وی با بیان اینکه ابهامات و ایرادات دوره‌های مختلف برای اجرای بهتر آن احصا شده، اظهار کرد: این الزام وجود ندارد که سفیر یک منطقه تنها مشارکت آن منطقه را انجام دهد و کار در این دوره جزیره‌ای نخواهد بود. برای ما مهم نیست که برای مثال شهروند منطقه پنج تنها پروژه آن منطقه را ثبت کند. به عبارتی با کد سفیر یک منطقه پروژه منطقه دیگر ثبت خواهد شد.

باقری با بیان اینکه ایده کارکنان مشارکت جو نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: برای هریک از کارکنان یک کد پیش بینی شده و برای اطرافیان نیز هر پروژه‌ای با کد آنها ثبت شود، امتیازی در نظر گرفته خواهد شد. ۵۷۲ هزار نفر از خانواده بزرگ کارکنان شهرداری تهران هستند و از این مسیر هم می‌توانیم جلب رأی بالایی داشته باشیم.

وی افزود: ایجاد پایگاه مرکزی جلب نظر و مشارکت شهروندان هم در این دوره پیش بینی شده است؛ در مورد پایگاه مرکزی مناطق باید تدابیر خوبی اندیشیده شود که شهروندان بتوانند در این فضا حضور یابند و ایده‌ها را مطرح کنند. ایده‌ها برای مردم باید تبیین شود؛ چراکه هیچ عجله‌ای برای ثبت آرا وجود ندارد.

باقری با اعلام اینکه محلات در این دوره مورد توجه قرار دارند، گفت: استفاده از ظرفیت مشارکتی مدیران محلات در این دوره بسیار مورد اهمیت و تأکید است. در سامانه من شهر دارم، امکان ثبت ایده‌ها توسط شهروندان وجود دارد و به طور مداوم مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت مطلوب بودن آن در فهرست ایده‌ها جهت نظرسنجی قرار خواهد گرفت.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه ۲۵ درصد پروژه‌های ثبت شده از ۱۱۵ هزار پروژه پیشنهاد شهروندان است، یادآور شد: بخشی از ایده‌های اعلام شده مربوط به شهرداری نبوده و از وظایف دیگر نهادها بوده اما به هر شکل ۲۵ درصد از پروژه‌های ما پیشنهاد مردمی است.

وی با اعلام اینکه ۷۰ هزار داوطلب مردمی در گروه‌های دوام داریم که این گروه‌ها برای ثبت آرا اهمیت دارد، اظهار کرد: مترو نیز یکی از زیرساخت‌های مهم ما در رویداد من شهر دارم است. مترو می‌تواند زیرساخت را فراهم کند و مناطق می‌توانند در هر ایستگاهی از این ظرفیت استفاده کنند.

باقری همچنین خاطرنشان کرد: امسال به طور ویژه مرکز بانوان و خانواده نیز وارد عمل شده و ظرفیت هم افزایی در این بخش برای اجرای چهارمین دوره من شهر دارم فراهم شده است. از سویی دیگر از مراکز فعالیت‌های دینی برای مثال مساجدی که مراسم اعتکاف در آنها برگزار خواهد شد، بهره‌مندی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه سازمان فاوا شهرداری تهران تیم متخصصی تشکیل داده است، یادآور شد: این طرح تا مبعث حضرت رسول اکرم (ص) به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و سازمان فاوا برای رفع ایرادات حضور فعالی خواهند داشت. سال قبل ۴۲۰ هزار نفر از طریق لینک مستقیم در طرح مشارکت کردند که به دلیل تبلیغات در بیلبوردهای سطح شهر بود.

باقری با بیان اینکه اسامی شهروندان فعال در دوره‌های قبل در اختیار مناطق قرار خواهد گرفت که از توان آنها نیز استفاده شود، تصریح کرد: قرار است تمام بخش‌ها همکاری کنند که این پیام را به مردم بدهند که نظر آنها برای ما مهم است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با اعلام اینکه در دوره چهارم ۱۵ همت اعتبار برای پروژه‌ها تعریف شده است، یادآور شد: در کتاب بودجه ۱۱ تا ۱۲ همت اعتبارات پروژه‌های من شهر دارم لحاظ خواهد شد.

وی افزود: کل بودجه شهر کرج ۲۱ همت است اما ما برای این طرح ۱۵ همت پروژه در نظر گرفته‌ایم. تقاضای بنده این است که به هیچ عنوان کیفیت در رویداد من شهر دارم فدای کمیت نشود. هیچ فردی به اجبار به عنوان سفیر مشارکت نکند؛ ما مشوق‌های خوبی در نظر گرفتیم و تقاضای ما این است که کسی به اجبار، سفیر نشود. ما تعهدنامه‌ای آماده کردیم که افراد با آگاهی از رویکرد و داوطلبانه این تعهدنامه را تحویل خواهند داد.

باقری با بیان اینکه برخی افراد عامدانه تلاش می‌کنند که طرح را تخریب کنند، یادآور شد: در همین راستا کمیته صیانت در طرح من شهر دارم پیش بینی شده است. در این مسیر شیوه نامه اجرایی و رفتاری در نظر گرفته شده و تمام مصادیق در آن لحاظ شده است. تقاضای بنده این است که از رفتارهای سلیقه‌ای در این زمینه جلوگیری شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: در گستره بالای این طرح ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد اما باید آن را به حداقل برسانیم و راه حل آن جلوگیری از اقدامات سلیقه‌ای است.

باقری با بیان اینکه جلب هر رأی کار سختی بود اما تلاش ما استفاده از ابزارهای هم افزایی است، گفت: پیام جدی بنده این است که مراقبت‌های لازم انجام شود که افرادی با انگیزه یا بی انگیزه این رویداد را تخریب کنند. ما به دنبال آمار میلیونی نیستیم؛ با اینکه مشوق‌هایی برای جلب مشارکت در نظر گرفتیم و تبلیغات گسترده‌تر شده است.

وی ادامه داد: در شیوه نامه‌های اجرایی و رفتاری، ارائه ابزاری همچون شارژ سیم کارت ۱۰۰ درصد ممنوع اعلام شده است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: هدف باید این باشد که مردم احساس خوبی از اجرای این طرح داشته باشند و در آنها امید ایجاد شود. با همت مناطق می‌توانیم بگوییم که ۱۰۰ درصد طرح‌ها اجرا شده‌اند.