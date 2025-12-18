  1. جامعه
برگزاری رویداد آموزشی «راویتو» با موضوع «روایت اعتکاف نوجوانی»

رویداد آموزشی «راویتو» برای ارکان رسانه‌ای اعتکاف نوجوانان تهران در قالب چهار کارگروه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد آموزشی «راویتو» برای ارکان رسانه‌ای اعتکاف نوجوانان تهرانی با حضور ۱۲۰ نفر از علاقمندان و فعالان، از مناطق مختلف شهر تهران برگزار شد.

این رویداد در قالب چهار کارگروه پیش‌بینی شده بود که این کارگروه‌ها در ادامه به طور خلاصه معرفی می‌شوند:

کارگاه اول: سوژه و انواع روش‌های بیان در روایت‌گری در اعتکاف؛ در این بخش یاد می‌گیریم چطور از حال‌وهوای اعتکاف، لحظه‌ها و احساس‌های شخصی یک سوژه مناسب برای قصه‌گویی پیدا کنیم. با روش‌های مختلف روایت و بیان در تصویر آشنا می‌شویم تا بتوانیم تجربه اعتکاف را صادقانه و تأثیرگذار بیان کنیم.

کارگاه دوم: ترکیب‌بندی، نماهای مختلف و کادربندی در فضای اعتکاف؛ اینجا می‌آموزیم چگونه با نگاه دقیق به فضاهای مسجد، نور، آدم‌ها و جزئیات، تصاویر معنادار ثبت کنیم. با انواع نماها و کادربندی آشنا می‌شویم تا بتوانیم حس آرامش، تمرکز و معنویت اعتکاف را در قالب صحیح تصویری منتقل کنیم.

کارگاه سوم: تدوین و چیدمان داستان کوتاه تصویری؛ در این سرفصل یاد می‌گیریم چگونه از میان تصاویر و ویدئوهای ضبط‌شده، یک فیلم یک تا دو دقیقه‌ای با گوشی تدوین کنیم. با نکات فنی و کار با ابزار تدوین در موبایل آشنا می‌شویم. چیدمان درست صحنه‌ها، انتخاب آغاز و پایان مناسب و داستان اعتکاف خودمان را به شکلی روان و قابل‌فهم روایت می‌کنیم.

کارگاه چهارم: قصه‌گویی به زبان تصویر؛ در این بخش یاد می‌گیریم که چطور شناخت درستی از موضوع و مسئله اعتکاف داشته باشیم و چطور با زبان تصویر قصه بگوییم تا قصه به جان مخاطب بنشیند.

