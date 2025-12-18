برگزاری رویداد آموزشی «راویتو» با موضوع «روایت اعتکاف نوجوانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد آموزشی «راویتو» برای ارکان رسانهای اعتکاف نوجوانان تهرانی با حضور ۱۲۰ نفر از علاقمندان و فعالان، از مناطق مختلف شهر تهران برگزار شد.
این رویداد در قالب چهار کارگروه پیشبینی شده بود که این کارگروهها در ادامه به طور خلاصه معرفی میشوند:
کارگاه اول: سوژه و انواع روشهای بیان در روایتگری در اعتکاف؛ در این بخش یاد میگیریم چطور از حالوهوای اعتکاف، لحظهها و احساسهای شخصی یک سوژه مناسب برای قصهگویی پیدا کنیم. با روشهای مختلف روایت و بیان در تصویر آشنا میشویم تا بتوانیم تجربه اعتکاف را صادقانه و تأثیرگذار بیان کنیم.
کارگاه دوم: ترکیببندی، نماهای مختلف و کادربندی در فضای اعتکاف؛ اینجا میآموزیم چگونه با نگاه دقیق به فضاهای مسجد، نور، آدمها و جزئیات، تصاویر معنادار ثبت کنیم. با انواع نماها و کادربندی آشنا میشویم تا بتوانیم حس آرامش، تمرکز و معنویت اعتکاف را در قالب صحیح تصویری منتقل کنیم.
کارگاه سوم: تدوین و چیدمان داستان کوتاه تصویری؛ در این سرفصل یاد میگیریم چگونه از میان تصاویر و ویدئوهای ضبطشده، یک فیلم یک تا دو دقیقهای با گوشی تدوین کنیم. با نکات فنی و کار با ابزار تدوین در موبایل آشنا میشویم. چیدمان درست صحنهها، انتخاب آغاز و پایان مناسب و داستان اعتکاف خودمان را به شکلی روان و قابلفهم روایت میکنیم.
کارگاه چهارم: قصهگویی به زبان تصویر؛ در این بخش یاد میگیریم که چطور شناخت درستی از موضوع و مسئله اعتکاف داشته باشیم و چطور با زبان تصویر قصه بگوییم تا قصه به جان مخاطب بنشیند.
