شهرداری با طرح «من شهردارم» قصد دارد اختیارات را به مردم واگذار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، عصر امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه در آئین آغاز چهارمین دوره برنامه مشارکتی من شهر دارم با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای دوره ششم مدیریت شهری این طرح مردمی است، اظهار کرد: از روز اول انقلاب اعلام کردیم که این نظام یک نظام مردم پایه است و در هر فراز و فرودی که در کشور دیدیم، مردم مشکلات را حل کردند.

وی افزود: ما این خلأ را در مدیریت شهری داشتیم و تمرکزگرا عمل می‌کردیم. ما دنبال این گمشده بودیم که چگونه مردم را در ساختن شهر خود دخیل کنیم تا در نهایت ایده من شهر دارم در این دوره مطرح شد. البته طرح رصد پیش از این در شورا اجرایی شده و پروژه‌ها به شهرداری اعلام شد.

سروری با بیان اینکه باید به رویداد من شهر دارم به عنوان یک ابر پروژه نگاه کنیم، یادآور شد: سیستم‌های تمرکزگرا دنبال این هستند که اجازه ندهند که حدود اختیارات آنها به دیگران منتقل شود. به عبارتی خون و خونریزی به پا می‌کنند که این اختیارات را به کسی واگذار نکنند اما شهرداری تهران ۱۵ همت بودجه در نظر می‌گیرد که مردم بگویند چه پروژه‌ای در محله آنها اجرا شود.

وی همچنین تصریح کرد: اساساً در مرحله اول کار که طرح من شهر دارم شکل نگرفته بود، تلاش کردیم بخش قابل توجهی از بودجه را به محلات اختصاص دهیم تا مردم در سطح شهر از خدمات بهره مند شوند. در نهایت طرح من شهر دارم شکل گرفت و باید از آن محافظت کنیم.

سروری با تأکید بر اینکه برخی منتقد این طرح بودند، یادآور شد: ما به آنها گفتیم که شهرداری با طرح من شهر دارم قصد دارد اختیارات خود را به شهروندان و مردم واگذار کند؛ این بد است؟ این امکان وجود دارد که در چنین ابر پروژه‌ای اشکالی وجود داشته باشد اما باید منصفانه برخورد کنیم تا اشکالات برطرف شود. نباید اینگونه باشد که بودجه اختصاص دهیم و در آخر چوب آن را بخوریم. ما خودمان با دست خودمان اعتبار اختصاص دادیم و اختیارات را واگذار کردیم. پس باید به این توجه کنیم که تمایل شورا و شهرداری در این طرح این است که پروژه‌های محلات با تصمیم مردم اجرایی شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در هر دوره اقدامات این رویداد تکمیل می‌شود، خاطرنشان کرد: اینکه شهرداری پرچم تمرکززدایی را به دست گرفته و اجازه داده مردم بر اساس تصمیمات و خواسته‌های خود شهرشان را بسازند، کار ارزشمندی است.

وی ادامه داد: این طرح به اندازه‌ای بار مردمی دارد که در هیچ دوره‌ای متوقف نخواهد شد. تلاش‌های زیادی انجام شده و این رویداد به یک افتخار برای تهران تبدیل شده است. خوشحالیم که به آسیب‌های سه دوره گذشته توجه شده تا ایرادات کاهش یابد.

سروری با بیان اینکه هرچیزی نظر مردم را از پروژه‌ها و خدمات به آنها منحرف کند خیانت است، یادآور شد: در همین راستا باید آموزش مورد توجه قرار بگیرد و مردم باید آموزش ببینند و زوایای طرح برای آنها تبیین شود. مدارس، مساجد، مراکز ورزشی، مراکز فرهنگی بانوان و تمام ظرفیت‌های شهر باید با جریان انقلابی و جهادی آموزش ببینند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه در دوره قبل شاهد تبیین طرح در مساجد بودیم، گفت: نیاز است که علما، معلمان و تمام ظرفیت‌ها را در مورد این طرح توجیه کنیم و رویداد من شهر دارم در جامعه نهادینه شود.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری جلسات آموزشی برای سفرا نیز باید مورد توجه قرار بگیرد تا بر اساس دستورالعمل‌ها عمل کنند، گفت: آموزش برای رأی دهندگان و رأی گیرندگان بسیار اهمیت دارد. از ظرفیت صدا و سیما برای کاهش فاصله در ارتباط بین رأی دهندگان و رأی گیرندگان استفاده شود.

سروری همچنین خاطرنشان کرد: مشارکت ۴۲۰ هزار نفر از طریق سامانه، عدد بزرگی است و نقش نیروی انسانی در این قالب لحاظ نشده بود و شهروندان شخصاً اقدام به ثبت رأی کرده بودند. اگر بتوانیم مشارکت در این بخش را به یک میلیون نفر برسانیم، اتفاق خوبی خواهد بود. در همین راستا باید مشوق‌های خوبی در نظر بگیریم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از سازمان فاوا برای فراهم کردن بسترهای لازم جهت ثبت رأی شهروندان، تصریح کرد: هرچه تلاش‌ها در بستر مناسبی انجام شود، این طرح با موفقیت بیشتری اجرا خواهد شد. از جانب شورای شهر از تمام افرادی که در این طرح مشارکت دارند، تقدیر می‌کنم.