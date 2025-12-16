آنتونی گری بازیگر برنده ۸ جایزه امی از دنیا رفت

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آنتونی گِری، بازیگر برنده ۸ جایزه امی روزانه برای بازی در نقش لوک اسپنسر در سریال تلویزیونی «بیمارستان عمومی»، به دلیل عوارض ناشی از یک عمل جراحی درگذشت. او ۷۸ ساله بود.

همسر وی با تائید این خبر گفت: این اتفاق برای همه ما شوک بود؛ بیش از ۳۰ سال، تونی دوست من، همراه من و همسر من بود.

گری از اواخر دهه ۱۹۶۰ راهی لس آنجلس شده بود تا بتواند حرفه مورد علاقه‌اش را در هالیوود دنبال کند. اولین نقش او در یک قسمت از سریال «اتاق ۲۲۲» بود که به او کمک کرد تا بتواند نقش‌های کوچکی در «همه در خانواده»، «دن آگوست»، «جوخه مد»، «خانواده پارتریج» و فیلم «جانی اسلحه‌اش را گرفت» به دست آورد.

موفقیت او سال ۱۹۷۸ و زمانی رقم خورد که برای بازی در نقش لوک اسپنسر، کلاهبردار خیابانی، سریال «بیمارستان عمومی» شبکه ABC انتخاب شد و گری با نقش‌آفرینی خود مضامین جدیدی را به این سریال آورد و آن را فراتر از ژانر پزشکی ارتقا داد و حتی داستان‌های جاسوسی، دسیسه‌های مافیایی و داستان‌های کوچکی را که خارج از کشور رخ می داد، به آن افزود.

از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۷، گری در ۱۹۹۷ قسمت از سریال «بیمارستان عمومی» ظاهر شد. او نامزد ۱۷ جایزه امی روزانه شد و ۸ جایزه را از آن خود کرد که رکوردشکن بود. او سال ۲۰۱۵ از این نقش بازنشسته شد و در سال ۲۰۱۷ در یک قسمت به عنوان بازیگر مهمان دوباره بارگشت.