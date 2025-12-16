به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت محکومان مالی و رد مال که سالهای طولانی در زندان به سر میبردند، اظهار کرد: موضوع تعیین تکلیف این دسته از زندانیان در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت و بررسیهای دقیقی در این زمینه انجام شد.
وی افزود: در جریان این بررسیها، ۴۸۷ نفر از زندانیان شناسایی شدند که صرفاً به دلیل محکومیتهای مالی یا رد مال، بیش از ۱۰ سال در زندان به سر میبردند. با پیگیریهای صورتگرفته و با کمک خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و سایر نهادهای حمایتی، الحمدالله ۴۷۳ نفر از این افراد آزاد شدند و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند.
دادستان تهران با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده سایر زندانیان ادامه دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ نفر از این محکومان باقی ماندهاند که پروندههای آنان نیز در دستور کار قرار دارد و انشاءالله در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در سال جاری گفت: در سال جاری نیز حدود یکهزار و ۴۰۰ نفر از مددجویان که دارای محکومیتهای مالی یا رد مال در پروندههای کیفری بودند، با همکاری و مشارکت خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، سازمان اوقاف، خیریهها و همچنین از طریق پرداخت وامهای قرضالحسنه و تلاش همکاران قضائی برای اخذ رضایت از شکات یا مالباختگان، آزاد شدند.
