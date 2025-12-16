دریافت 85 MB کد خبر 6691243 https://mehrnews.com/x39SRZ ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱ کد خبر 6691243 فیلم هنر فیلم هنر ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱ پیام مستند «دوربینهای خاموش» بیان واقعیتهای جنگ بود روایت محمدرضا گودرزیمهر کارگردان مستند دوربینهای خاموش از روند ساخت این اثر را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مستندسازانی که ازحضور در تلویزیون ترس دارند؛ تیزری شبیه به «بازی مرکب» از سایه ضریح حضرت معصومه تا روشنایی نبرد زینبیه رقابت رسانهای ابوذر در همدان کلید خورد؛ محوریت جهاد تبیین برچسبها جشنواره سینمایی جشنواره سینماحقیقت سینمای مستند
