دریافت 85 MB
کد خبر 6691243
  1. فیلم
  2. هنر
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

پیام مستند «دوربین‌های خاموش» بیان واقعیت‌های جنگ بود

پیام مستند «دوربین‌های خاموش» بیان واقعیت‌های جنگ بود

روایت محمدرضا گودرزی‌مهر کارگردان مستند دوربین‌های خاموش از روند ساخت این اثر را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید