مستندسازانی که ازحضور در تلویزیون ترس دارند؛ تیزری شبیه به «بازی مرکب»

مهدی انصاری تهیهکننده برنامه تلویزیونی «کافه مستند» که در روزهای گذشته همزمان با نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» هر شب و در قالب ویژهبرنامه روی آنتن شبکه افق رفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شروع برنامه «کافه مستند» در سال ۱۴۰۲ به صورت ویژه برنامه در جشنواره «سینماحقیقت» بود و ما به عنوان یکی از برنامههایی که تقریبا جای خود را در دنیای مستند باز کرده است، امسال هم پروندهای ویژه برای مهمترین جشنواره مستند کشور باز کردیم. در «دیباچه» هر قسمت به نقد کلی آثار جشنواره پرداختیم و با دعوت از مهمانهای مختلف سعی در شناساندن آثار به مخاطبان «کافه مستند» داشتیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برنامه زنده از پردیس ملت پخش نشد، گفت: برنامه زنده پیچیدگیهای خاص خودش را دارد. متأسفانه نمیتوانم صادقانه جواب این سوال را بدهم برای همین ترجیحم این است که درباره علل زنده نبودن برنامه در پردیس بهانه تراشی نکنم.
تهیهکننده برنامه «کافه مستند» درباره حضور مستندسازان در این برنامه عنوان کرد: باید قبول کنیم سوتفاهمهایی جدی بین طیفهای مختلف در سینمای مستند وجود دارد. عدم درک متقابل، قضاوتهای بدون مبنا و پیش داوریها باعث میشود بعضی افراد نسبت به حضور در تلویزیون احساس ترس داشته باشند. ترسی که احتمالا از سوی گروههای فشار پس از حضور در برنامه بر آنها وارد میشود.
انصاری افزود: اما علیرغم این معضل، ما سعی کردیم فضا برای گفتگو و حضور مستندسازان از طیفهای مختلف را حول محور ایران در «کافه مستند» ایجاد کنیم. از پیگیریهای نگین ریاضی سردبیر برنامه گرفته تا نگاه باز محسن یزدی و همچنین اعتماد اباذر صالحیان باعث شد این اتحاد به تصویر بیاید. از حضور هادی آفریده گرفته تا سعید فرجی و محسن اسلام زاده و از فاطمه حیدری تا حدیث جانبزرگی در برنامه بخشی از این اتحاد حول محور ایران را رقم زدند.
وی یادآور شد: امیدوارم کم کم مستندسازان از طیفهای مختلف سوتفاهم و پیش داوریها را کنار بگذارند و به خانه مستند که همان تلویزیون است، برگردند. لازم میدانم از همه مستندسازانی که به «کافه مستند» آمدند، تشکر کنم که گام بزرگی در راستای برقراری گفتگو رقم زدند.
تهیهکننده «کافه مستند» درباره بخشهای مختلف این ویژهبرنامه مطرح کرد: شروع ویژه برنامه با یک تیزر تولیدی خاص بود که در فضای مستند خیلی پیچید. ایده تیزر از سریال «بازی مرکب» بود که بعضی مخاطبان هم بدان اشاره کردند و مورد توجه قرار گرفت. هر قسمت با یک دیباچه شروع میشود که نگاهی کلی به جشنواره است و در ادامه گفتگوی بعضی مستندسازان که در اتاق فکر انتخاب شدهاند و برایشان مقدور بود سر ضبط بیایند با محسن یزدی است. آیتم «نبض مستند» به صورت ویژه به اخبار جشنواره میپردازد. در هر قسمت یک مستند کوتاه هم توسط دوستان «کافه مستند» تولید شده است که هر کدام در ژانر و محتوای متفاوتی هستند.
انصاری درباره تاثیر این برنامهها روی ساخت مستند تصریح کرد: این برنامهها واقعا موثر هستند. شبیه برنامه «هفت» در سینمای داستانی، در سینمای مستند هم چنین برنامههایی لازم است. ساخت اینگونه آثار باعث میشود ارتباط مستندساز با مخاطب شکل گعدهای برای تعامل میان مستندسازان شکل بگیرد و حرفهای مستندسازان شنیده میشود. البته تلویزیون به تنهایی اکتفا نمیکند. ما در فضای مجازی و مطبوعات هم فعالیت جدی داریم تا بتوانیم به اندازه خودمان در بسترهای مختلف به فضای مستند ضریب دهیم. امیدوارم کمکم «کافه مستند» وارد برگزاری ایونتهای مستند هم بشود تا این برند رفته رفته گسترش پیداکند.
وی تاکید کرد: پخش مستندهای شاخص، دعوت از بزرگان و آیندهداران سینمای مستند مسیری است که ما دنبال میکنیم تا برای آشنایی بیشتر مخاطب عام و البته خاص با سینمای مستند و سینماگران این حوزه قدمی برداشته باشیم.
تهیهکننده «کافه مستند» درباره جشنواره «سینماحقیقت» بیان کرد: امسال پر از اسمهای شاخص بود. پیش از برگزاری جشنواره پیشبینی میشد با آثار شاخص و مهمی مواجه شویم اما به نظرم سطح آثار در حد اسمها نیست. البته فیلم هایی مثل «رویای ناتمام»، «جنگل قائم» و «من جلال آل احمد هستم» را دیدم و دوست داشتم.
انصاری در پایان عنوان کرد: امیدوارم فیلمهایی که نسبتی با جمهوری اسلامی و از لحاظ فرمی سطح مطلوبی دارند، افتخار آفرینی کنند و حرفهای درگوشی درباره بعضی داورها، واقعا تاثیری در داوری نداشته باشد. هر چند به هر حال بعد از اعلام نتایج هیچ جشنوارهای نمیتوان توقع داشت همه راضی باشند.
