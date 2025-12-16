حمید پورحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) درباره ضرورت «آرایش جدید رسانهای» اظهار کرد: امروز کشور با یک اَبَر جنگ رسانهای مواجه است و دشمن با هدف قرار دادن ذهنها و قلبها تلاش میکند بستر آسیب به زیرساختها و سرزمین ایران اسلامی را فراهم کند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که در مقابل تهدید فراگیر دشمن در عرصه افکار عمومی، یک آرایش نوین رسانهای ضروری است و نقش رسانهها در این میدان تعیینکننده خواهد بود.
مسئول بسیج رسانه استان همدان با بیان اینکه مقام عظمای ولایت، جهاد تبیین را محور اصلی فعالیتهای رسانهای دانستهاند، تصریح کرد: مقاومت رسانهای میتواند تهدیدها و فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمن را خنثی کرده و مانع اثرگذاری جنگ شناختی شود.
پورحسینی همچنین با اشاره به فلسفه نامگذاری جشنواره ابوذر گفت: ابوذر غفاری (رضیاللهعنه) الگویی بیبدیل از پیوند رسانه و مقاومت در تاریخ اسلام است؛ شخصیتی که هم نماد ایستادگی بر اعتقادات اسلامی و هم زبان گویای جهاد تبیین به شمار میرود و در تمام عمر خود با جانفشانی از پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) دفاع کرد.
وی با بیان اینکه جشنواره رسانهای ابوذر طی سالهای گذشته به صورت مستمر برگزار شده است، خاطرنشان کرد: این جشنواره امسال به یازدهمین ایستگاه خود رسیده و انتظار میرود همچون سالهای قبل، خبرنگاران، نویسندگان، مدیران رسانه و فعالان فضای مجازی حضوری پررنگ و اثرگذار داشته باشند.
مسئول بسیج رسانه استان همدان محورهای جشنواره را شامل شعار سال، جهاد تبیین، دستاوردهای انقلاب اسلامی، امید و نشاطآفرینی، سبک زندگی خانوادهمحور، فرزندآوری، پیوند رسانه و صنعت، آسیبهای اجتماعی و بسیج و حوزههای اقدام عنوان کرد.
پورحسینی افزود: بخش ویژه جشنواره نیز به جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس در مواجهه با رژیم غاصب صهیونیستی اختصاص دارد و آثار در قالبهای گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشنگرافی، عکس، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند و پادکست پذیرفته میشود.
وی در پایان گفت: جمعآوری آثار جشنواره تا ۹ دیماه ادامه خواهد داشت.
