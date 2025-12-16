  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

رقابت رسانه‌ای ابوذر در همدان کلید خورد؛ محوریت جهاد تبیین

همدان-مسئول بسیج رسانه همدان از آغاز به کار یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر با محوریت جهاد تبیین و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن در این استان خبر داد.

حمید پورحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درباره ضرورت «آرایش جدید رسانه‌ای» اظهار کرد: امروز کشور با یک اَبَر جنگ رسانه‌ای مواجه است و دشمن با هدف قرار دادن ذهن‌ها و قلب‌ها تلاش می‌کند بستر آسیب به زیرساخت‌ها و سرزمین ایران اسلامی را فراهم کند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که در مقابل تهدید فراگیر دشمن در عرصه افکار عمومی، یک آرایش نوین رسانه‌ای ضروری است و نقش رسانه‌ها در این میدان تعیین‌کننده خواهد بود.

مسئول بسیج رسانه استان همدان با بیان اینکه مقام عظمای ولایت، جهاد تبیین را محور اصلی فعالیت‌های رسانه‌ای دانسته‌اند، تصریح کرد: مقاومت رسانه‌ای می‌تواند تهدیدها و فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمن را خنثی کرده و مانع اثرگذاری جنگ شناختی شود.

پورحسینی همچنین با اشاره به فلسفه نامگذاری جشنواره ابوذر گفت: ابوذر غفاری (رضی‌الله‌عنه) الگویی بی‌بدیل از پیوند رسانه و مقاومت در تاریخ اسلام است؛ شخصیتی که هم نماد ایستادگی بر اعتقادات اسلامی و هم زبان گویای جهاد تبیین به شمار می‌رود و در تمام عمر خود با جانفشانی از پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) دفاع کرد.

وی با بیان اینکه جشنواره رسانه‌ای ابوذر طی سال‌های گذشته به صورت مستمر برگزار شده است، خاطرنشان کرد: این جشنواره امسال به یازدهمین ایستگاه خود رسیده و انتظار می‌رود همچون سال‌های قبل، خبرنگاران، نویسندگان، مدیران رسانه و فعالان فضای مجازی حضوری پررنگ و اثرگذار داشته باشند.

مسئول بسیج رسانه استان همدان محورهای جشنواره را شامل شعار سال، جهاد تبیین، دستاوردهای انقلاب اسلامی، امید و نشاط‌آفرینی، سبک زندگی خانواده‌محور، فرزندآوری، پیوند رسانه و صنعت، آسیب‌های اجتماعی و بسیج و حوزه‌های اقدام عنوان کرد.

پورحسینی افزود: بخش ویژه جشنواره نیز به جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس در مواجهه با رژیم غاصب صهیونیستی اختصاص دارد و آثار در قالب‌های گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند و پادکست پذیرفته می‌شود.

وی در پایان گفت: جمع‌آوری آثار جشنواره تا ۹ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6690966

