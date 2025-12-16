احتمال تشدید موج آنفلوآنزا در زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی اظهار داشت: موج آنفلوآنزای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شدت بیشتری داشته و در برخی استان‌ها زودتر و با دامنه بالاتری بروز کرده است. با اقداماتی که در حال انجام است، در تعدادی از استان‌هایی که پیش‌تر درگیری بالاتری داشتند، روند بیماری متوقف یا حتی نزولی شده، اما در برخی استان‌ها همچنان با افزایش موارد ابتلا مواجه هستیم.

وی افزود: در حال حاضر استان‌های گلستان، قزوین، هرمزگان، سیستان و بلوچستان (زاهدان)، خوزستان (اهواز)، تهران، کرمانشاه و همدان بیشترین میزان درگیری با آنفلوآنزا را دارند و در برخی از این استان‌ها، میزان ابتلا همچنان چند برابر حد هشدار نظام سلامت است.

رئیسی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود اوج موج آنفلوآنزا تا سه یا چهار هفته آینده ادامه داشته باشد، تصریح کرد: بر اساس الگوی سال‌های گذشته، انتظار داریم با نزدیک شدن به اواخر بهمن و اوایل اسفند، میزان ابتلاء به‌تدریج کاهش یابد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره سرعت انتقال بیماری گفت: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی تنفسی با قدرت سرایت بالاست و هر فرد مبتلا به‌ویژه در فضاهای بسته و تجمعات طولانی‌مدت، می‌تواند به‌طور متوسط یک تا سه نفر دیگر را آلوده کند.

وی با اشاره به آمار فوتی‌های ناشی از آنفلوآنزا، یادآور شد: از ابتدای موج امسال تاکنون، حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ مورد فوت منتسب به آنفلوآنزا در کشور گزارش شده که عمده این موارد مربوط به سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله بیماری‌های مزمن، نقص ایمنی، سرطان و بیماری‌های تنفسی بوده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: در مراجعات سرپایی، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیماران تنفسی تست آنفلوآنزای مثبت داشته‌اند که این عدد اکنون به حدود ۲۴ درصد کاهش یافته اما همچنان بیش از دو برابر حد هشدار نظام سلامت است. در این مدت، موارد مثبت کرونا کمتر از یک درصد گزارش شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر رعایت توصیه‌های بهداشتی، خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌کنیم از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک پرهیز کنند، در صورت بروز علائم بیماری چند روز در خانه استراحت داشته باشند و از حضور در مدرسه یا محل کار خودداری کنند. استفاده از ماسک، پرهیز از روبوسی و دست دادن، استفاده نکردن از وسایل شخصی مشترک و مصرف مایعات کافی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری است.

وی مراقبت بیشتر از سالمندان را مهم دانست و گفت: بیشترین گردش ویروس در گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال است اما بیشترین موارد بستری و فوت در سالمندان و افراد آسیب‌پذیر رخ می‌دهد؛ بنابراین رعایت نکات بهداشتی در ارتباط با این گروه‌ها ضروری است.

رئیسی در پایان تصریح کرد: رعایت همین توصیه‌های ساده می‌تواند نقش مؤثری در کنترل موج آنفلوآنزا در هفته‌های پیش‌رو داشته باشد و از فشار بیشتر بر نظام سلامت جلوگیری کند.