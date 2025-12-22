آمیتیس رمضانی رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: تداوم مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها، به‌ویژه در کودکان و زنان باردار، می‌تواند در سال‌های آینده درمان عفونت‌های جدی و کشنده را با چالش‌های جدی مواجه کند.

وی با اشاره به پدیده مقاومت میکروبی گفت: زمانی که مصرف بی‌رویه و طولانی‌مدت آنتی‌بیوتیک‌ها در کنار بی‌توجهی به تجویز منطقی پزشکان قرار می‌گیرد، در نهایت به نقطه‌ای می‌رسیم که درمان عفونت‌های ساده و حتی عفونت‌های جدی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. اگر این روند کنترل نشود، در سال‌های آینده درمان عفونت‌های شدید و خطرناک به‌مراتب دشوارتر خواهد شد.

حساسیت مصرف آنتی‌بیوتیک در زنان باردار

رمضانی با تأکید بر شرایط خاص زنان باردار اظهار کرد: عوارضی که در بزرگسالان مشاهده می‌شود، می‌تواند در کودکان و زنان باردار نیز رخ دهد، اما در دوران بارداری محدودیت مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها بسیار بیشتر است؛ چرا که بسیاری از این داروها به‌راحتی به جنین منتقل شده و ممکن است باعث بروز عوارض در جنین شوند.

وی افزود: آنتی‌بیوتیک‌هایی که در دوران بارداری قابل استفاده هستند بسیار محدودند و به‌هیچ‌وجه برای عفونت‌های ویروسی مانند سرماخوردگی تجویز نمی‌شوند و صرفاً برای درمان عفونت‌های باکتریایی و چرکیِ مهم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عفونت‌های ساده در بارداری می‌توانند خطرناک شوند

رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور گفت: عفونتی مانند عفونت ادراری که در افراد غیر باردار نیز اهمیت دارد، در زنان باردار اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند، زیرا تأخیر در درمان می‌تواند منجر به زایمان زودرس یا حتی از دست رفتن جنین شود و در واقع، در دوران بارداری با سلامت دو نفر به‌طور هم‌زمان مواجه هستیم و هر خطا یا تأخیر در تشخیص و درمان، می‌تواند به مادر و جنین آسیب برساند.

کودکان؛ گروه حساس در مصرف آنتی‌بیوتیک

وی با اشاره به شرایط کودکان اظهار کرد: همه آنتی‌بیوتیک‌هایی که در بزرگسالان استفاده می‌شود، برای کودکان مجاز نیست و برخی از این داروها در کودکان منع مصرف دارند. مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها در کودکان می‌تواند روی رشد، استخوان‌ها و دندان‌ها تأثیر منفی بگذارد.

رمضانی تأکید کرد: به همین دلیل، مصرف آنتی‌بیوتیک در کودکان باید با حساسیت بیشتری انجام شود و خانواده‌ها از مصرف خودسرانه این داروها به‌طور جدی پرهیز کنند.

خوددرمانی ممنوع

وی در پایان خاطرنشان کرد: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک برای هیچ گروهی توصیه نمی‌شود، اما این موضوع در کودکان و زنان باردار از اهمیت و حساسیت بسیار بالاتری برخوردار است و رعایت این نکته نقش مهمی در حفظ سلامت فرد و جامعه دارد.