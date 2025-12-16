دریافت 20 MB کد خبر 6691452 https://mehrnews.com/x39SXg ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷ کد خبر 6691452 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷ مهاجرانی: ایران همواره اهل گفتگو است، نه پذیرش دیکته از طرف مقابل مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: گفتگو یعنی صحبت درباره موضوعات و رسیدن به جمعبندی مشترک، نه پذیرش از پیش تعیینشده. کپی شد مطالب مرتبط مهاجرانی: خطوط سفید خبرنگاران برای رساندن صدای مردم است معیشت، درمان، آموزش و مسکن جزء محورهای اساسی مورد توجه دولت است مهاجرانی: تأمین گاز نیروگاهها اولویت جلوگیری از خاموشی صنایع است مهاجرانی: حرکت کشور به سمت تولید مازوت کمگوگرد یک دستاورد ملی است برچسبها ایران مذاکره فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت
