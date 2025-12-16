دریافت 20 MB
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

مهاجرانی: ایران همواره اهل گفتگو است، نه پذیرش دیکته از طرف مقابل

مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: گفتگو یعنی صحبت درباره موضوعات و رسیدن به جمع‌بندی مشترک، نه پذیرش از پیش تعیین‌شده.

