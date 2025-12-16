به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در شرکت نفت امام خمینی (ره) شازند استان مرکزی گفت: استان زادگاه امام خمینی است و محل تربیت بسیاری از بزرگوارانی که در حوزههای مختلف علم، فرهنگ و هنر همواره منشأ اثر بودند.
وی در سی و یکمین جلسه سخنگویی افزود: ابتدا لازم است که در مورد پالایشگاه صحبت بکنیم و اینکه شما در مجموعه در واقع پالایشگاهی هستید که طبیعتاً یکی از افتخاراتی است که ساخته شده و به دست مهندسان ایرانی است.
حرکت کشور به سمت تولید مازوت کمگوگرد یک دستاورد ملی است
سخنگوی دولت اظهار کرد: اینجاست که شعار «ما میتوانیم» را میشود بالعینه دید، چیزی که سالیان سال ما را از داشتن آن محروم کرده بودند و طبیعتاً اعتماد به نفس ملی ما را در این حوزه دچار مشکل کرده بود، دیدیم که میتوانیم پالایشگاه بسازیم، پتروشیمی بسازیم، مطالبهگری محیط زیست داشته باشیم، مازوت کمگوگرد بسازیم.
وی ادامه داد: همه اینها نتیجه اعتماد به نفس ملی است که ما داریم، من لازم است همین جا این را عرض بکنم که استان مرکزی به خاطر وجود سمنهای فعال در حوزه محیط زیست بسیار پرآوازه و خوشنام است.
مهاجرانی عنوان کرد: اگر کشور به سمت مازوت کمگوگرد حرکت کرد و به عنوان یک دستاورد میتوانیم امروز از آن صحبت بکنیم، حاصل مطالبه درستی است که سمنهای محیط زیستی به خصوص در استان مرکزی داشتند. طبیعتاً همه این سمنها دغدغه محیط زیست، دغدغه مردم و دغدغه نگاه به آینده را دارند.
مهاجرانی گفت: در آغاز هفته پژوهش هستیم. طبیعتاً با توجه به نگاهی که در فرهنگ دینی، فرهنگ ملی و فرهنگ علمی ما وجود دارد، پژوهش در ایران ریشه دیرینه داشته است. زمانی دیگرانی از پژوهش هیچ نمیدانستند ما دایه دار تمدن بودیم و پژوهشگران بزرگی داشتیم؛ از ابن هیثم و ابن سینا گرفته تا ملاصدرا و خوارزمی و بسیاری دیگر.
وی افزود: نکتهای که در هفته پژوهش امسال لازم است به آن توجه ویژه داشته باشیم، این است که با توجه به مأموریت ویژهای که آقای رئیس جمهور به دانشگاهها دادند در مورد حل مسئله آب، ما به معنای واقعی داریم به ارتباط صنعت و دانشگاه و صنعت و جامعه با دانشگاه نزدیک میشویم. این یکی از موضوعاتی است که سالیان سال تنها رد پای آن را در مقالات علمی میدیدیم؛ هرچند مقالات علمی نیز جای خود بسیار نیکو هستند و نباید فراموش کنیم که همچنان باید سکانداری خود را در تولید علم حفظ کنیم.
سخنگوی دولت اظهار کرد: دانشگاه باید اهتمام نسبت به حل مسائل اجتماع داشته باشد. به همین جهت، مأموریت ویژهای توسط آقای رئیس جمهور در روز شنبه به محوریت دانشگاه تهران و ۳۰ دانشگاه کشور در مورد موضوعات آب به همه دانشگاهها تقدیم شد. این اقدام نشاندهنده حرمت ما برای جامعه علمی و اعتقادمان است که راهحل مسائل ما از علم میگذرد.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، شاهد برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فنبازار هستیم که نشاندهنده پویایی علمی و خلاقیت موجود در کشور است. همچنین لازم است اشاره کنم که تعداد رادیو داروهایی که در کشور داریم، الحمدلله اکنون به ۷۰ مورد رسیده و ۲۰ نوع رادیو داروی دیگر نیز در فاز تحقیقات قرار دارند، که این موضوع برای سلامت مردم، به ویژه در درمان سرطانها، بسیار ضروری است.
مهاجرانی عنوان کرد: در همین مسیر، در حوزه علم، فرهنگ و ادب باید عرض کنم که استاد بزرگی را از دست دادیم؛ آقای دکتر کامران فانی را به عنوان پیشکسوت فرهیخته در حوزه فرهنگ، ادب، مترجمی و کتابشناسی از دست دادیم.
مهاجرانی ادامه داد: این ضایعه را من به جامعه ادبی و فرهنگی کشور تسلیت میگویم. همچنین درگذشت آیتالله شاهچراغی را داشتیم که در گذشته این عالم ربانی را هم تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستیم که همچنان که نظام هستی به ما یاد داده، شاهد رویشهای بهتری در این عرصه باشیم.
وی گفت: در ۲۴ آذر ماه، روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری را داشتیم و جا دارد که خدمت همه کتابداران محترم عرض ادب داشته باشم که کمک میکنند روح کتاب، کتابخوانی و جریان فرهنگ در جامعه ما همچنان گسترش پیدا کند. هرچند امروز مفهوم کتاب و کتابخوانی از صرف خواندن کتاب کاغذی توسعه یافته است؛ لذا همه کسانی که در حوزه پادکست فعالیت میکنند نیز در این مسیر تلاش میکنند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، موضوع منطقی کردن قیمت بنزین را به کمک شما اهالی خوب رسانه آغاز کردیم و همانطور که خدمت مردم عزیز اعلام کردم، از روز شنبه ۲۲، قیمت کارت جایگاه به پنج هزار تومان افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: هماهنگیهایی با انجمنهای صنفی و تشکلها انجام شد تا هیچگونه افزایش قیمتی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ به عبارتی، بر اساس پیمایش، به خصوص کسانی که تاکسیهای اینترنتی با مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر هستند، تفاوت این مبلغ از طریق سکوها به آنان پرداخت شود. بنابراین، هم تاکسیهای سازمان تاکسیرانی و اتحادیه و صنف تاکسیران و هم تاکسیهای اینترنتی و همچنین موتورسیکلتها و وانتبارها، همراهی خوبی داشتند؛ به خصوص در جابجایی بین جادهای مسافر. خدا را شاکریم که این موضوع که در مسیر خود به نمادی غیرقابل شکست تبدیل میشد، با همراهی درست مردم، اصلاحات اقتصادی آغاز شد.
مهاجرانی عنوان کرد: در همین راستا، موضوع کالا برگ به منظور حفظ معیشت مردم اجرا شد؛ برای سه دهک اول جامعه، رقم ۶۲۰ هزار تومان، یعنی ۲۰ درصد بیشتر از ماههای گذشته، پرداخت شد و همچنین یارانهها ادامه پیدا کرد. همه اقدامات در مسیر اصلاحات اقتصادی در راستای حفظ معیشت و کرامت مردم است.
وی بیان کرد: در چند روز گذشته، سفر آقای رئیس جمهور و همراهان ایشان به دو کشور منطقه، قزاقستان و ترکمنستان، و امضای ۱۴ سند همکاری صورت گرفت. طبق قول آقای رئیس جمهور و باور ایشان بر این است که بخش خصوصی باید امور را برعهده گیرد. تیمی از بخش خصوصی همراه رئیس جمهور بودند و توانستند قراردادهای خوبی با طرفهای قزاقستانی و ترکمنستانی منعقد کنند، که این امر باعث خوشحالی ماست و امیدواریم کسبوکارها بیش از پیش رونق یابد. دولت تلاش میکند همه موانع موجود را هرچه بیشتر از پیش بردارد.
مهاجرانی با اشاره به استان خوزستان، گفت: در استان خوزستان ابتکار زیبایی صورت گرفت و ما معمولاً شاهد هستیم که بسیاری از اوقات، مردمی یا اصنافی که مطالبهای دارند، تجمع میکنند تا صدای خود را به مسئولان برسانند، معمولاً در جلوی استانداریها و گاهی نیز تصاویر ناخوشایندی ایجاد میشود. به همین جهت، استانداری خوزستان اقدام زیبایی انجام داد و تالاری با نام «تالار صدای مردم» راهاندازی کرده است.
وی افزود: شعار آقای رئیس جمهور، شنیدن صدای بیصدایان بود. در همین راستا، این تالار ایجاد شد تا افرادی که مطالبهای دارند در آن سالن تجمع کنند. در داخل سالن، با حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی، هم پذیرایی میشوند و هم مسئولینی که باید پاسخگو باشند، حضور پیدا میکنند. ما میدانیم که مردم طبیعتاً احساس حقی میکنند و تجمع میکنند؛ بنابراین مسئولین نیز وظیفه دارند و در آنجا حضور مییابند تا پاسخگوی مردم عزیز باشند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: امضای پنج تفاهمنامه و قرارداد سرمایهگذاری برای نوسازی ناوگان ریلی کشور صورت گرفت، میان راهآهن جمهوری اسلامی ایران و سرمایهگذاران که انشاءالله شامل ۲۰ دستگاه لوکوموتیو باری و ۱۰۰ دستگاه انواع واگن باری خواهد بود. این اقدامات در راستای توسعه لجستیک کشور و بهبود حمل و نقل است. حجم این سرمایهگذاریها بالغ بر ۳۴۰ میلیون یورو به صورت ارزی است که معادل حدود سه و نیم تا ۴ هزار میلیارد تومان یا همان همت به صورت ریالی خواهد بود.
مهاجرانی در خصوص تبعات افزایش قیمت دلار و اثر گذاری بر بخش دارو، گفت: طبیعتاً یکی از موضوعاتی که برای همه افراد مهم است، این است که در زمان بیماری، مردم علاوه بر رنج بیماری، رنج دیگری نداشته باشند. این نکتهای است که در چندین دیدار مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید شده است. به همین جهت، دولت در راستای تحقق اهداف عدالت، یکی از محورهایی که دنبال میکند، محور عدالت درمانی و بهداشتی است و به همین دلیل، در حوزه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به شدت فعال است. میدانیم که شرایط اقتصادی و چالشهایی که در صنعت دارو داریم، مشکلاتی ایجاد کرده است، اما با همه این موضوعات، تلاش میکنیم با تخصیص منابع و تسهیلات لازم برای شرکتهای داروسازی و سرمایه در گردش برخی از این صنایع، مشکلات را مرتفع کنیم.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در عین حال، موضوعات اساسی مربوط به حوزه بهداشت نیز مورد توجه است، زیرا گاهی تمام تلاش بر حوزه درمان متمرکز میشود و از بهداشت غفلت میکنیم. وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رویکردی متوازن، هم نسبت به بهداشت و هم نسبت به درمان کار خود را دنبال میکند.
وی ادامه داد: در ۱۴ محور کلیدی از جمله دیابت، تغذیه سالم، سوءمصرف مواد، فشار خون، جوانی جمعیت، کاهش تصادفات، دیپلماسی سلامت، آلودگی هوا، ارتقای سلامت، سواد سلامت، خودمراقبتی و اقدامات پیشگیرانه برنامههایی در حال پیگیری است. لازم به ذکر است که حدود ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به سطح تصادفات است که عدد بزرگی محسوب میشود و در این زمینه تصمیمگیریهای خوبی در حال انجام است.
مهاجرانی عنوان کرد: همچنین تاکنون بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار ارز لازم برای صنایع در حوزههای کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز طبق اعلام وزارتخانه پرداخت شده و این روند ادامه خواهد داشت.
دوتلت با قانون مهریه مخالف است
مهاجرانی در خصوص اصلاح قانون مهریه گفت: قانون مهریه مورد مخالفت بود. در روز چهارشنبه، در دیدار با مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) جلسهای برگزار شد و این تصمیم اتخاذ شد.
وی افزود: نظر دولت صراحتاً مخالف بود و معاونت محترم زنان و امور خانواده مخالفت خود را اعلام کرد. معتقد هستیم که در عین حالی که آرزو میکنیم هیچ مردی به خاطر مهریه در زندان نباشد، از سوی دیگر باید رفتار به گونهای باشد که حقوق زنان محترم شمرده شود.
سخنگوی دولت اظهار کرد: همچنین میدانیم که بسیاری از اوقات موضوع مهریه به عنوان اهرمی برای گرفتن حقوق زنان مطرح میشود؛ یعنی موضوع لزوماً دریافت مهریه نیست، هرچند این هم جز حقوق شرعی و قانونی زنان است.
وی ادامه داد: امیدوار هستم که به فرهنگ خانوادگی برگردیم که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است، هرچند امروز شاهد این موضوع نیستیم. لذا دولت رسماً مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد.
بنزین صرفاً گران نمیشود، بلکه موضوع، منطقی کردن قیمت بنزین است
مهاجرانی در خصوص درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین و سازوکارهای استفاده از آن در معیشت مردم، اظهار کرد: همانطور که قبلاً نیز درباره این موضوع صحبت شد، همه آنچه از افزایش نرخ کارت جایگاه حاصل میشود، صرفاً گران کردن بنزین نیست، بلکه موضوع، منطقی کردن قیمت بنزین است. طبیعی است که دولت باید در این زمینه اقدامی انجام میداد و لذا این اقدام صورت گرفت.
وی افزود: همه آنچه از این موضوع حاصل میشود، در حسابی به صورت کاملاً مشخص دریافت شده و صرف موضوع کالا برگ و رفاه مردم خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه نیز قول داده است که به صورت کاملاً شفاف، توضیحات عددی و رقمی را به مردم محترم ارائه دهد.
سخنگوی دولت در خصوص بازداشت یک استاد ایرانی در ترکیه، اظهار کرد: در مورد برخی از افرادی که خارج از ایران هستند، مانند خانم مهدی اسفندیاری باید گفت، مسیر دیپلماسی اصولاً مسیر سریعالوصولی نیست، اما مسیری است که تنها مسیر درست است، لذا پیگیریها در این زمینه ادامه دارد و امیدوار هستیم که انشاءالله هیچ ایرانی به دلیل آزادیخواهی در هیچ جای دنیا در بند نباشد.
وی در خصوص برخی نظرات در خصوص فصلی سازی قیمت بنزین، تاکید کرد: در حوزه اقتصاد، ما از یک طرف میتوانیم افزایش دستمزدها را داشته باشیم و از سوی دیگر، عرضه و تقاضا و موضوع افزایش قیمتها را مدیریت کنیم. رویکرد دولت این است که به جای اقدام دستوری و مقطعی در افزایش قیمتها، تلاش کند ساختار اقتصادی را به صورت درست تنظیم کند. برنامه دولت این است که تا حد امکان از اقتصاد دستوری فاصله گرفته و به سمت اقتصاد مبتنی بر علم حرکت کنیم، به گونهای که معیشت مردم تأمین و در کنار آن، کرامت آنان حفظ شود.
مهاجرانی عنوان کرد: بنابراین همه تصمیمات در راستای بهتر زیستن مردم اتخاذ شده و دولت برای این موضوعات برنامهریزی کامل دارد.
بخاطر افزایش قیمتها عذرخواهی میکنیم
مهاجرت در خصوص افزایش قیمتها و فشار اقتصادی موجود بر مردم در بازارها، گفت: ریاست جمهوری نیز عذرخواهی کردند و ما نیز این موضوع را میدانیم و عذرخواهی میکنیم. این موضوع کاملاً قابل فهم است، اما صرفاً به عذرخواهی اکتفا نمیکنیم.
وی افزود: برنامهها در دست پیگیری است. طبیعتاً اصلاحات اقتصادی اصولاً تبعاتی به دنبال دارد و نباید فراموش کنیم که ما در شرایط دشواری از جنبههای مختلف سیاسی و اقتصادی قرار داریم. با توجه به مناسبتهای پیشرو، از جمله شب یلدا و ایام ماههای رجب و شعبان که برای ایرانیان و مسلمانان ایام که مناسبتی است، همه این جزئیات در جلسات مختلف دولت مورد بحث قرار گرفته است. همچنین ماه مبارک رمضان، ایام پایانی سال و عید نوروز در پیش است. دولت برنامههای خود را برای این مناسبتها دنبال میکند تا هم گرانی کنترل شود و هم با گرانفروشی مقابله شود. این دو موضوع از یکدیگر تفکیک میشوند و هدف آن است که فشار اقتصادی از روی مردم کاهش یابد. تلاش دولت این است که سالیانه قیمتها کاهش یابد.
مهاجرانی در رابطه با برنامههای دولت در جنگ رسانهای با دشمن، بیان کرد: موضوع جهاد تبیینی که از سالهای گذشته آغاز شده است، امروز با حضور شما خبرنگاران در اینجا نمایان میشود و نمادی است از آنچه فرزندان این مرز و بوم ساختهاند و میسازند. بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص خطاب به رسانههاست که تلاش شود واقعیتهای جامعه منعکس گردد. البته، مشکلاتی وجود دارد و هیچ یک از ما آنها را انکار نمیکنیم، اما تمرکز ما باید بر تولید راهحل و نشان دادن دستاوردهای محقق شده باشد.
سخنگوی دولت عنوان کرد: شما در مسیر بازدید خود، موضوع نیروگاههای خورشیدی و صفحات خورشیدی را مشاهده کردید که به صورت یک مزرعه بسیار بزرگ فعالیت میکنند. کاری که دولت انجام میدهد، هماندیشی و همصدایی با رسانههای داخلی است تا مرجعیت خبر به داخل بازگردد. یکی از چالشهای ما این است که امروز مرجعیت خبر در داخل کشور کاهش یافته است و باید با بیان واقعیت، این وضعیت اصلاح شود.
وی بیان کرد: در مقاطعی از تاریخ، توقف نکردهایم تا صرفاً درباره مسائل سیاسی و جناحی گفتگو کنیم و باید بار دیگر همانند دوران ۱۲ روز دفاع مقدس، همه با هم ذیل یک رهبری واحد و برای ایران تلاش کنیم و انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد.
انتقال حسابهای بانکی صنایع استان مرکزی در دستور کار قرار دارد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این خصوص که علی رغم آنکه استان مرکزی جز چند استان صنعتی کشور است اما تمرکز حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ آن در تهران قرار دارد و این عدم انتقال این حسابها از پایتخت موجب بروز مشکلات متعددی برای آنان در استفاده از تسهیلات و اعتبارات شده است، گفت: این موضوع چندین بار در دولت مطرح شده است و از جمله دستورات رئیس جمهور برای انتقال حسابهای شرکتها از تهران به استانها بوده است زیرا وقتی یک استان از آلودگی و سایر مضرات صنعت به نوعی آسیب میبینند باید از منافع آن نیز بهرهمند شوند.
وی افزود: لذا موضوع انتقال حسابهایبانکی از تهران به استان مرکزی و به منطقه مبدا جز موضوعاتی است که دستگاهها مورد توجه قرار میدهند.
لایحه بودجه تا اول دیماه آماده و تحویل میشود
سخنگوی دولت درباره اینکه نتایج جلسات دولت و مجلس برای ارائه لایحه بودجه متفاوت با سالهای بودجه به چه نتایجی رسیده است، گفت: دولت مکلف شده تا زمانی که لایحه بودجه را میخواهد ارائه دهد صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی مالی به صورت یکمرحلهای عمل کند که تا اول دیماه آماده و تحویل میشود.
ویافزود: اصلاحات جدیدی از جمله نرخ حقوق و دستمزد، سقف معافیتهای مالیاتی، عوارض و موارد گمرکی از ایندست است که هماهنگی خوبی نیز میان دولت و مجلس در این زمینه وجود دارد و تا یکم دیماه بودجه با هماهنگی معاون پارلمانی و تلاشهای سازمان برنامه و بودجه تحویل مجلس میشود.
آلودگی هوا یکی از ۱۴ اولویت وزارت بهداشت و درمان است
سخنگوی دولت در خصوص موضوع آلودگی هوای شهر اراک، تصریح کرد: موضوع آلودگی هوا جز موضوعاتی است که در دولت پیگیر آن هستیم و یکی از ۱۴ اولویت وزارت بهداشت و درمان محسوب میشود. از سویی با توجه به حضور چند پزشک در کابینه، آقای رئیسجمهور به عنوان متخصص قلب، طبیعتاً بر اثرات آلودگی هوا وقوف کامل دارند و همواره تأکید میکنند که هیچ توسعهای بدون ملاحظات زیستمحیطی انجام نشود. این موضوع برای ایشان جز خط قرمزهاست.
مهاجرانی عنوان کرد: طبیعتاً تعادل میان صنعت و محیط زیست یکی از موضوعات جدی است که همکاری دانشگاهها میتواند در آن مؤثر باشد. همه دنیا صنعت دارند و اقداماتی انجام دادهاند تا آلودگیها به شهرها منتقل نشود؛ از انتخاب مکان مناسب صنعت تا استفاده از فیلترهایی که مانع انتشار آلودگی میشوند. ما نیز بر مسیر علم و اتکا به دانشمندان حرکت میکنیم. همانطور که رئیسجمهور وعده داده بودند، افزایش انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک، یکی از موضوعات جدی است که استان مرکزی در این زمینه عملکرد خوبی داشته است. سه شهر، از جمله اراک، که در معرض آلودگی هستند، از این مسیر بهرهمند شدهاند و انشاءالله با افزایش نیروگاههای خورشیدی، این روند تقویت خواهد شد.
وی بیان کرد: اصلاحات در این حوزه یک شبه ممکن نیست و باید به آرامی انجام شود. از اینکه مردم عزیز استان مرکزی و اراک در معرض آلودگی قرار گرفتهاند، متأسفیم و عذرخواهیم و میدانیم که این موضوع آسیبهای جسمانی بر آنان، فرزندانشان و آیندگان خواهد داشت. دولت و سازمان حفاظت محیط زیست به شدت پیگیر این موضوع هستند و استاندار نیز در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
تمرکز دولت بر حل مشکل تورم بالای چهل و چند درصد است
سخنگوی دولت در خصوص عدم تناسب افزایش سالانه ۲۰ درصدی حقوق با نرخ تورم ادامه داد: درباره افزایش حقوق، یکی از راهها این است که تنها حقوق افزایش یابد و تورم نادیده گرفته شود. راه دیگر این است که حقوقها با سیاستهای تسکینی مانند کالابرگ تنظیم شود تا فشار اقتصادی کاهش یابد. پارسال حقوقها ۲۰ درصد افزایش یافت و با افزودنیها به حدود ۲۸ درصد رسید. تمرکز دولت بر حل مشکل تورم بالای چهل و چند درصد است؛ به عبارتی، هدف مداوا کردن بیماری تورمی است که همگان آن را درک میکنند.
وی افزود: در جامعه ایران، برای کاهش آسیبها و حمایت از افراد در معرض خطر، دولت سازوکارهایی با حفظ کرامت انسانی ایجاد کرده است. برخی اوقات بانکها با نکول مواجه میشوند، اما تلاش میشود که راهکارهای ارائه تسهیلات هم برای کاهش آسیب مؤثر باشد و هم کرامت انسانی رعایت شود.
مهاجرانی در رابطه با تنظیم بودجه ۱۴۰۵ و بودجه نهادهای خاص برای سال آینده گفت: دولت از ابتدای استقرار به شدت دنبال میکرد، موضوع نظم بودجهای بود. یکی از شاخصهای نظم بودجه، زمان تحویل آن است که در سال گذشته در اول آبان ماه انجام شد و امسال با تغییر رویه، انشاءالله در موعد مقرر یعنی اول دی ماه بودجه تقدیم دولت خواهد شد. امیدواریم با توجه به بودجهای که منظم بسته میشود و پیگیری جدی رئیسجمهور در بودجههای مبتنی بر عملکرد، شاهد نظم بخشی درست در بودجه کشور باشیم.
وی افزود: این موضوع در هیئت دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص فرابودجهای تأکید بر این است که تا حد امکان از آن اجتناب شود؛ زیرا یکی از عوامل مهم تورم چهل و چند درصدی، عدم تعادل بودجه و کسری آن است. سازمان برنامه و بودجه تلاش میکند تا بار مازاد بر دولت تحمیل نشود و برنامهریزی به گونهای باشد که مردم بتوانند بدون اتکای دائمی به یارانه یا کالا برگ، برای زندگی خود برنامهریزی کنند. همه موضوعات مطابق موعد مقرر پیش خواهد رفت و بودجه نهادها مبتنی بر عملکرد تدوین خواهد شد.
شیرجیانی به عنوان سخنگوی بانک مرکزی معرفی شد
وی در خصوص تذکر یکی از خبرنگاران مبنی بر آنکه لازم است مسئولین در خصوص نرخ نرخ ارز با مردم صحبت کنند، ادامه داد: در مورد تذکر نخست، علیرغم تلاش برای گفتوگو درست با مردم، ضرورت ارتباط مستمر احساس میشود. به همین دلیل بانک مرکزی آقای دکتر شیرجیانی را به عنوان سخنگوی خود معرفی کردهاند و اقدامات روزانه در این زمینه انجام میشود. بازار ارز هم به صورت روانی و هم غیر روانی بر مردم تأثیر دارد و همه بدنه دولت در این زمینه پاسخگو هستند.
سخنگوی دولت در رابطه با ارز تخصصی به کالاهای اساسی و ادامه آن تا پایان سال، اظهار کرد: درباره کالاهای اساسی، تأمین و پرداخت بخشی انجام شده است و دولت و بانک مرکزی در تلاشاند نیازهای مردم به ویژه در بازه سه ماهه پایان سال و مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان، ایام رجب و شعبان و شب یلدا، برطرف شود. بانک مرکزی اقداماتی مانند فعالسازی ۱۲ تیم بازرسی برای مقابله با پولشویی انجام داده و برخی رؤسای شعب عزل و با افراد متخلف برخورد قانونی شده است. تخصیص ارز نیز از طریق بازار اول و دوم با تمامی مکانیزمها انجام میشود تا نیازهای مردم برطرف شود.
مهاجرانی بودجه دفاعی کشور، گفت: دولت تمام سیاستهای خود را با برنامهریزی متمرکز پیش میبرد و اخبار ضد و نقیضی که در برخی رسانهها منتشر میشود، قابل توجه نیست. خیالتان راحت باشد که یکی از اولویتهای اصلی کشور همیشه موضوعات دفاعی بوده است. الحمدلله نیروهای نظامی ما هوشیار و مراقب اوضاع هستند و بودجه کافی برای اقدامات لازم در اختیارشان قرار دارد.
وی افزود: دولت نیز در خدمت این عزیزان است و هرگونه کاهش یا تغییر نسبت به سال گذشته، در هماهنگی کامل با تمامی ارکان انجام خواهد شد.
برای مذاکرات جدی، واقعی و شرافتمندانه آماده هستیم
سخنگوی دولت در خصوص موضوع مذاکره ایران با آمریکا، گفت: برای مذاکراتی که به صورت جدی، واقعی و شرافتمندانه باشد، همیشه اعلام آمادگی کردهایم و اعلام آمادگی میکنیم. این طرف دیگر است که باید موضوع دیپلماسی را به صورت جدی پیگیری کند و از حالت فانتزی خارج نماید. ملت ما اهل گفتوگوست و این نکته اول است.
وی افزود: در مورد احتمال وقوع جنگ، طبیعتاً با نظام پرشرارتی مانند رژیم صهیونیستی، احتمال هر چیزی وجود دارد و در لبنان که بسیار نزدیکتر است، این موضوع محتمل است. دولت برنامههای عادی خود را دنبال میکند و برای موضوعات مختلف آماده است، اما باید مراقب باشیم که پیامهای جنگ باعث نشود مردم از مسیر زندگی عادی و تولید غافل شوند. بهترین کاری که طرف مقابل میخواهد، ایجاد فشار بر اقتصاد و امید مردم است. وظیفه ما این است که نشان دهیم زندگی در ایران جریان دارد.
موضوعات ارزی بسیاری اوقات متأثر از مسائل بینالمللی است
سخنگوی دولت در خصوص افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی و به خصوص ارزی، صرفاً به یک فرد مرتبط نیست. موضوعات ارزی بسیاری اوقات متأثر از مسائل بینالمللی است. در این زمینه، همانطور که قبلاً عرض شد، بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است؛ از جمله کوتاه کردن سطح تخصیص ارز برای ثبت سفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار و پیگیری روزانه در مرکز مبادلات.
وی ادامه داد: تیمهای بازرسی برای مقابله با پولشویی و افراد سودجو فعال شدهاند تا افرادی که از بازار بهرهبرداری غیرقانونی میکنند، شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد. در کنار آن، اصلاحات بنیادی تیم اقتصادی دولت کمک میکند تا انشاءالله ثبات به بازار ارز و اقتصاد کلان کشور بازگردد.
خط سفید اینترنت خبرنگاران امکان انتقال صدای مردم ایران را فراهم میکند
مهاجرانی در رابطه با مسئله دسترسی مردم به اینترنت آزاد در جنگ روایتها، گفت: دسترسی عموم مردم به اینترنت آزاد است و این موضوع جز رویکرد اصلی دولت محسوب میشود. تلاش دولت بر این است که این موضوع به صورت بنیادین محقق شود. دستور رئیسجمهور مبنی بر اینکه خطوط سفید نیز مشابه خطوط سیاه در دسترس قرار گیرد، به دلیل جلوگیری از تبعیض صادر شد؛ زیرا تبعیض موجب نارضایتی و عصبانیت جامعه، به ویژه دانشجویان، میشود.
وی افزود: رویکرد دولت حل این مسئله به صورت بنیادین است و تصمیماتی که در راستای ارائه اینترنت بدون فیلتر (خطوط سفید) اتخاذ شده، به خبرنگاران این امکان را میدهد که صدای مردم ایران را در داخل و خارج از کشور منتقل کنند. در ایام دوازده روز دفاع مقدس نیز شاهد محدودیتهایی بودیم که دولت پیگیر حل آن است و امیدواریم هرچه زودتر یکی از حقوق حقه مردم و خبرنگاران محقق شود.
سخنگوی دولت در رابطه با مسئله تصمیم دولت برای کارمندان شرکتی، اظهار کرد: در خصوص وضعیت کارکنان شرکتی، این موضوع در دولت و سایر نهادها، از جمله مجلس، مطرح شد و مقرر شد چهار دستگاه شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت اجرایی ریاست جمهوری، کارگروهی مشترک تشکیل دهند. نکته مهم در این کارگروه، چگونگی پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی بود تا نقش شرکتها کاهش یابد.
وی ادامه داد: پیشنویس اقدامات دولت تهیه شده و زحمات همه عزیزانی که با عنوان شرکت کار کردهاند، قدردانی میشود. بر اساس قانون، هر فردی که قصد تبدیل وضعیت دارد باید در آزمون شرکت کند. در این راستا، کسانی که به صورت نیروی شرکتی فعالیت کردهاند، بر اساس تعداد سنوات خدمت و حوزه تخصصی خود امتیاز دریافت خواهند کرد تا تعیین تکلیف شوند.
دنبال گفتگو بودیم ولی آمریکا میز گفتگو را بمباران کرد
مهاجرانی ادعاهای اخیر ترامپ مبنی بر آنکه ایرانیان به دنبال توافق با آمریکا هستند، گفت: موضوع توافق و موضوع گفتگو دو مقوله متفاوت است. طبیعتاً اگر ما به دنبال گفتگو نبودیم، پیش از ۱۲ روز دفاع مقدس مسیر را آغاز نمیکردیم. بله، ما دنبال گفتگو بودیم و این کار را آغاز کردیم. همه دنیا دیدند که ما در حال گفتگو بودیم، اما طرف مقابل، یعنی آمریکا، میز گفتگو را بمباران کرد.
وی افزود: اگر نیاز باشد، موضوعات چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان دنبال خواهد شد، اما تاکنون پیامی بر اساس گفته وزیر امور خارجه برای آنها ارسال نشده است. تاکید میکنم که ما ملت اهل گفتوگو هستیم و این گفتگو باید شرافتمندانه، برابر و بدون دیکته انجام شود. نمیتوان گفت متن توافق مشخص است و حالا بیاییم گفتگو کنیم. گفتوگو به معنای بحث و رسیدن به جمعبندی است، نه اجرای یک متن از پیش تعیینشده است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: آنچه اکنون بین دو طرف مطرح است، تلاش آنها برای اعمال یک متن مشخص است، در حالی که ما معتقدیم گفتوگو یعنی تبادل نظر برای رسیدن به توافق، نه اجرای یک متن دیکته شده. ملت ایران بزرگ است و باید ریشه تاریخی و پشتوانه این ملت درک شود. با این ملت تنها میتوان با حفظ حرمت و کرامت سخن گفت.
سخنگوی دولت مشکلات توسعه صنعتی و آلایندگی که به وجود میآورد، گفت: طبیعتاً همه دنیا به تعادلی بین محیط زیست و صنعت رسیدهاند و راه آن توسعه پایدار است. دنیا صنعت را متوقف نمیکند، بلکه با پالایشگاهها و پتروشیمیها تلاش میکند آلایندهها کنترل شود. یکی از نکات مطرحشده، جایابی و تعیین مکان است؛ دنیا با این روش کمک میکند تا آلایندگی صنعتی و آسیب به محیط زیست و شهروندان به تعادل برسد. در استان مرکزی، ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت وجود دارد و میتوان آن را به عنوان یک الگوی موفق معرفی کرد.
وی افزود: نمیتوان گفت ما صنعت نمیخواهیم یا محیط زیست را نادیده میگیریم؛ این دو مکمل هم هستند و یافتن نقطه تعادل وظیفه استانداران است. در استان مرکزی، به دلیل انباشت آلودگی، توسعه متناسب با اقلیم مورد توجه است. دستور رئیسجمهور به آقای دکتر زنگی وکیلی در روز رأی اعتماد نیز تأکید بر این موضوع داشت.
هرچه انرژی خورشیدی توسعه یابد میتوان میزان آلایندگی را به حداقل رساند
سخنگوی دولت اظهار کرد: درباره مازوت، تلاش بر این است که در شهرهای آلوده با ترکیباتی که میزان آلایندگی را کاهش دهد، اقدام شود و این کار برای زمستان امسال انجام خواهد شد. راه حل اصلی، گسترش انرژی خورشیدی است؛ هرچه انرژی خورشیدی توسعه یابد و از مزیتهای ویژه استان مرکزی استفاده شود، میتوان میزان آلایندگی را به حداقل رساند. برای کوتاهمدت، استفاده از سوختهای کمآلاینده و برای بلندمدت، تنوع دادن به سبد انرژی کشور اهمیت دارد.
وی ادامه داد: درباره بیکاری، این موضوع استانی است و استاندار توضیحات لازم را ارائه خواهند داد. فارغالتحصیلان با مهارت لازم باید بتوانند جذب صنایع شوند و در شرایط برابر، شرکتها ترجیح میدهند نیروی بومی خود را جذب کنند.
مهاجرانی عنوان کرد: جلسه سخنرانی رسمی با رسانهها و نشستها دو موضوع متفاوت است و این اولین بار نیست که برگزار میشود. جلسات سخنگویی دارای ساختار و دستورالعمل مشخص هستند تا از پخش مستقیم اخبار از رسانههای داخلی و بینالمللی اطمینان حاصل شود. این به معنای محدود کردن مطالب نیست.
دولت برای ایام پیشرو مانند شب یلدا، ماه رجب و شعبان کاملاً آماده است
وی بیان کرد: دولت برای ایام پیشرو مانند شب یلدا، ماه رجب و شعبان کاملاً آماده است و برنامههای اقتصادی دولت در حال اجرا است. درباره انتخابات، دولت معتقد است مشارکت بالا اهمیت دارد و وعدهها با صراحت بیان میشود. دولت از عذرخواهی ابایی ندارد و موفق شده است دانشجویان و نیروهایی که به دلیل گزینش خارج شده بودند، بازگردانده و با ایجاد وفاق، اصلاحات اقتصادی از جمله بانک آینده را محقق کند.
دوست داریم هیچ آلودگی وجود نداشته باشد، اما نمیتوان صنایع را خاموش کرد
سخنگوی دولت اظهار کرد: درباره آلودگی، هرچند دوست داریم هیچ آلودگی وجود نداشته باشد، اما نمیتوان صنایع را خاموش کرد؛ باید شرایط کشور و واقعیتها را درک کرد. درباره انتخابات شوراها، نیروهای اثرگذار باید به تمام استانها دسترسی داشته باشند و انتخابات به شیوه تناسبی برگزار میشود. استاندار توضیحات لازم در این زمینه ارائه خواهد کرد.
دولت تا زمانی که کارآمد است با همین تیم ادامه میدهد
مهاجرانی در خصوص موضوع استیضاح گفت: استیضاح، حق قانونی مجلس است و میتواند در راستای امور مردم از آن استفاده کند. این یک حق محسوب میشود، اما نکته مهم این است که هر وزیری که استیضاح شود، تا زمانی که دوباره مستقر شده و تیم مدیریتی خود را برپا کند، حدود شش ماه تا یک سال زمان از دست میرود.
وی افزود: به عنوان مثال در وزارت اقتصاد، جناب آقای دکتر همتی تلاشهای شایستهای داشتند و پس از ایشان آقای دکتر اکرمی نیز نیروی قابلی بودند، اما برنامههای وزارتخانه به دلیل تغییر مدیریت، کوتاهمدت تحت تأثیر قرار میگیرد. هر وزارتخانهای که وزیرش تغییر کند، مدتی نمیتواند برنامههای بلندمدت خود را دنبال کند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت بر اساس کارآمدی تیم خود را انتخاب کرده و طبق تأکید رئیسجمهور، تا زمانی که نشانهای از غیرکارآمدی مشاهده نشود، با این تیم ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: درباره استعفا، این موضوع را قویاً تکذیب میکنم. تا زمانی که موضوعی به صورت رسمی اعلام نشده است، رسانههای رسمی، به ویژه رسانههای ملی، نباید به آن وزن دهند و استعفای آقای وزیر تکذیب میشود.
