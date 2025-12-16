معیشت، درمان، آموزش و مسکن جزء محورهای اساسی مورد توجه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دولت متعهد است تا با موضوع معیشت، درمان، آموزش و مسکن جزو محورهای اساسی است که مورد توجه دولت است و برنامههای دولت در بودجه در این خصوص پس از تکمیل جزئیات در دی ماه، به مردم ارائه خواهد شد و در مجلس نیز مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی خصوص سازمان بهرهوری ادامه داد: هدف از تأسیس این سازمان، این است که سیاستگذاری کند به گونهای که ما دچار مشکلات موجود در ناترازیها که با آن مواجه هستیم، نشویم. به عبارتی کمک میکند تا در مسیر توسعه کشورمان مسیر درست را طی کنیم و در ایران ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده خواهد شد.
مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه هدفشان از سفر به اراک بیان کرد: هدف ما از حضور در این زمینه، نشان دادن این بود که در کنار مطالبهگری درست مردم در حوزه محیط زیست، صنعت ما تلاش میکند نیازهای جامعه را تأمین کند، از جمله تولید مازوت کمگوگرد و تولید بنزین در پالایشگاهها است که خیلی خوب در این خصوص فعالیت میشود.
مهاجرانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پاسخهای او برای برخی قانع کننده نبوده است، خاطرنشان کرد: وظیفه من به عنوان سخنگوی دولت، بیان صدای رسمی دولت است و به عنوان مقام رسمی، باید سخن رسمی دولت را منتقل کنم.
سخنگوی دولت در پاسخ به نقدی در رابطه با محل برگزاری نشست خبری خود، اظهار کرد: اینکه محل نشست در کجا برگزار شود، پس از بررسیها تصمیمگیری میشود که اقدامات لازم انجام شود و تجربههای گذشته نیز در نظر گرفته خواهد شد.
وی در رابطه با کالابرگ گفت: این رقم افزایش حمایتها برای سه دهک از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان انجام شده و انشاءالله برای چهار دهک باقیمانده نیز واریز خواهد شد. تداوم این حمایتها مورد تأکید دولت است و پشتیبانی لازم ادامه خواهد یافت.
