رایزنی تلفنی وزیران خارجه چین و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و وانگ یی وزیر خارجه چین تلفنی راه‌های تقویت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای دارای اهمیت مشترک را مورد رایزنی قرار دادند.

عبدالعاطی با ابراز خرسندی از سطح روابط قاهره و پکن تمایل مصر برای برگزاری پنجمین دوره رایزنی راهبردی دو کشور در سطح وزرای خارجه و کمیته مشترک برای بررسی تقویت روابط در زمینه‌های مختلف همزمان با جشن هفتاد سالگی آغاز روابط دیپلماتیک میان دو کشور را اعلام کرد.

وی همچنین همکاری مصر و چین در زمینه انرژی جدید و تجدیدپذیر و نمک زدایی آب دریا و دیگر زمینه را ستود و به فرصت‌های سرمایه گذاری امیدبخش در مصر به ویژه در چارچوب رویکرد ملی بومی‌سازی صنعت و انتقال فناوری و اهتمام به تقویت سرمایه گذاری‌های چین در مصر در زمینه‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن اشاره کرد.

دو طرف در ادامه درباره تحولات منطقه تبادل نظر و درباره وضعیت نوار غزه رایزنی کردند.

عبدالعاطی تضمین تداوم آتش بس، اجرای الزامات مرحله دوم توافق شرم الشیخ که به تحکیم آرامش و جلوگیری از تنش دوباره کمک می‌کند، را مهم دانست.

وی بر اهمیت ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به میزان لازم و حمایت از اقدامات بهبود زودهنگام و بازسازی نوار غزه که به بهبود اوضاع معیشتی فلسطینی‌ها کمک می‌کند، تاکید کرد.

وزیر خارجه مصر در ادامه نسبت به خطرات اوضاع کرانه باختری با توجه به تشدید نگران کننده خشونت شهرک نشینان و تداوم سیاست مصادره اراضی هشدار داد.

در این تماس تلفنی تحولات اوضاع سودان مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالعاطی در این خصوص بر اهمیت دستیابی به آتش بس انسان دوستانه که منجر به آتش بس پایدار می‌شود تاکید و بار دیگر موضع همیشگی و حمایتی قاهره از یکپارچگی سودان و حاکمیت و ثبات آن را اعلام کرد.