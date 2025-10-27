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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹

تداوم تحرکات دیپلماتیک قاهره درباره فلسطین

تداوم تحرکات دیپلماتیک قاهره درباره فلسطین

وزیر خارجه مصر در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک قاهره برای تقویت هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی در قبال مسائل جهان عرب، با وزرای خارجه فرانسه، یونان، عربستان و اردن تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک قاهره برای تقویت هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی در قبال مسائل جهان عرب، با وزرای خارجه فرانسه، یونان، عربستان و اردن تلفنی گفتگو کرد.

در این تماس‌ها درباره تحولات مسأله فلسطین و تلاش‌های جاری برای پیشبرد روند برقراری آرامش رایزنی صورت گرفت و عبدالعاطی بر اهمیت تکیه بر نتایج اجلاس شرم الشیخ و توافق آتش بس در غزه که تحقق آرمان‌های فلسطینی‌ها و تشکیل کشور مستقل فلسطین را تضمین می‌کند، تاکید کرد و ورود به مرحله دوم توافق آتش بس در غزه و آغاز فعالیت‌های بازسازی را ضروری دانست.

وزیر خارجه مصر در ادامه به اقدامات جاری برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی بازسازی غزه در قاهره اشاره کرد و گفت این کنفرانس یک اقدام محوری برای یکپارچگی تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از ملت فلسطین و کمک به بازسازی ویرانی‌های باقی مانده از جنگ مطابق با طرح عربی- اسلامی جامع برای بازسازی به شمار می‌آید.

در این گفتگوها تحولات اوضاع خطرناک سودان به ویژه شهر الفاشر که شاهد ناآرامی‌های گسترده‌ای است بررسی و بر ضرورت حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای آتش بس و دستیابی به راه حل سیاسی جامع در چارچوب نتایج نشست چهارجانبه اخیر در واشنگتن و نیز اهمیت تکیه بر آن برای هماهنگی مواضع و تشدید تلاش‌های انسان دوستانه در مناطق آسیب دیده تاکید شد.

کد مطلب 6636448

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