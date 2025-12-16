به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بدرعبدالعاطی وزیر خارجه مصر در جریان گفتگوی تلفنی با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مواضع قاهره در خصوص ضرورت تداوم هماهنگیها و همکاریها با آژانس تاکید کرد.
وی اضافه کرد که تلاشهای جاری برای اعتماد سازی و زمینه چینی در راستای تداوم همکاریها میان ایران و آژانس باید استمرار داشته باشد.
عبدالعاطی بیان کرد: این روند مسیر را برای راهکارهای سیاسی فراگیر و از سرگیری گفتگوها و دستیابی به یک توافق بر اساس منافع تمام طرفها باز کرده و در تقویت امنیت و ثبات منطقهای تأثیر گذار است.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرد مذاکره با همه طرفها برای حل موضوع هستهای ایران ادامه دارد.
