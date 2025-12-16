تندیس شهید آوینی به «ایستاده در کنار تیمز» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نوزدهمین دوره جشنواره فیلمهای مستند، اثر «ایستاده در کنار تیمز» ساخته سیدمصطفی موسویتبار توانست نظر هیئت داوران را به خود جلب کند و جایزه ارزشمند تندیس نقرهای شهید آوینی به همراه لوح افتخار را کسب نماید.
موسویتبار در هنگام دریافت جایزه با اشاره به جایگاه شهید صنیعخانی گفت: «این مستند حاصل حمایتهای خود شهید از ماست و نگاهی که شهید به این کار داشت. این اثر را تقدیم میکنم به روح شهید صنیعخانی.»
مستند «ایستاده در کنار تیمز» به روایت زندگی و نقش تأثیرگذار شهید سیدمحمد صنیعخانی میپردازد؛ شخصیتی برجسته و مبتکر دوران دفاع مقدس که بهعنوان بنیانگذار و فرمانده ترابری سپاه، تحولی بنیادی در حوزه پشتیبانی و لجستیک جنگ ایجاد کرد. این اثر با بهرهگیری از پژوهش دقیق، بازسازیهای هنری و استفاده از آرشیو تصویری، تلاش دارد ابعاد کمتر شناختهشده شخصیت شهید صنیعخانی را برای مخاطبان روشن سازد.
شایان ذکر است مستند «ایستاده در کنار تیمز» به تهیهکنندگی زهره نجفزاده در مرکز هنری رسانهای نهضت تولید شده است.
