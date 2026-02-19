روایت یک شهید نخبه ترابری؛ پیگیر پخش مستند از تلویزیون هستیم

زهره نجفزاده تهیهکننده مستند «ایستاده در کنار تیمز» که سیمرغ بهترین تهیهکننده مستند چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره فیلم فجر به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی کشور مطرح است و بسیاری از سینماگران آرزوی حضور در آن، به ویژه در بخش «سودای سیمرغ» را دارند. نامزد شدن در این جشنواره خود افتخار بزرگی محسوب میشود و ثمره سالها تلاش مستمری است که فیلم را به مرحله قضاوت در یک جشنواره استاندارد بینالمللی میرساند و امکان دیده شدن و مواجهه با مخاطب را فراهم میکند.
وی با اشاره به اینکه بخش مستند جشنواره فجر تفاوتهایی با بخش داستانی دارد، عنوان کرد: جامعه تخصصی مستند، معمولا جشنواره «سینماحقیقت» را به عنوان رویداد اصلی این حوزه در نظر میگیرند. با این حال، از آنجا که عموم مردم، جشنواره فجر را به عنوان مهمترین رویداد سینمایی کشور میشناسند، این رویداد فرصتی برای دیده شدن فیلمهای مستند است. طبیعتا حضور فیلم مستند در فضای جشنواره فجر ویژگیهای خاص خود را دارد و معمولاً حواشی پیرامون فیلمهای داستانی و حضور سلبریتیها باعث میشود که به مستندها کمتر پرداخته شود. با این وجود دریافت جایزه سیمرغ فجر برای من بسیار ارزشمند و موجب خوشحالی است.
این تهیهکننده درباره پخش مستند «ایستاده در کنار تیمز» توضیح داد: یکی از اصلیترین دغدغههای همیشگی فیلم مستند، مسئله پخش و اکران و رسیدن آن به دست مخاطب است. فیلم ما روایتی از پشت صحنههای جنگ و افرادی است که هرگز سلاح به دست نگرفتند و در میان خاک و خون نجنگیدند اما نقشی حیاتی ایفا کردند. بسیار مشتاقیم که این روایت توسط مردم دیده شود و آنها بدانند چه انسانهایی با چه طرز فکر، اخلاق و منشی، شریانهای اصلی جبهههای ما را حیات میبخشیدند و آنها را زنده نگه میداشتند. هدف اصلی ما در ساخت این فیلم نیز همین بوده است.
وی با اشاره به اهمیت پخش مستند از تلویزیون افزود: در حال حاضر اکرانهایی به صورت سینمایی برگزار میکنیم که بیشتر در شهرهایی است که خانواده یا افرادی مرتبط با شهید حضور دارند یا وقایع فیلم در آنجا رخ داده است. این اکرانها در حال انجام است، اما اصلیترین جایگاه برای پخش فراگیر، قطعاً تلویزیون است و تلاش میکنیم از این طریق به پخش گسترده دست یابیم.
این تهیهکننده درباره انگیزه ساخت مستندی درباره شهید محمد صنیعخانی اظهار کرد: طرح اولیه این مستند، به موضوع ترابری سپاه در دوران دفاع مقدس بازمیگشت یعنی رانندههایی که در خط مقدم، پشت فرمان مینشستند و اولین نفراتی بودند که برای انتقال تجهیزات، تسلیحات، ادوات و حتی بلدوزرها برای خاکریز، به منطقه نبرد وارد میشدند. آنها مسئولیت جابهجایی رزمندگان، تدارکات و ... را تا پایان عملیات برعهده داشتند و آخرین نفراتی بودند که بازمیگشتند. در حالی که این افراد نقشی حیاتی در جنگ ایفا میکردند، هرگز روایتی از آنها ثبت نشده بود.
وی ادامه داد: در روند تحقیق، با عملیاتهای عظیم و ناگفتهای در حوزه ترابری مواجه شدیم که برای عموم ناشناخته بود؛ مانند عملیات پل قطور که با حضور رانندگان سپاه و در شرایطی که کارشناسان و مسئولان وقت امکان اجرای آن را غیرممکن میدانستند، به انجام رسید یا عملیات حمل لندینگراف کربلا، از تهران به بندرعباس که طبق برآوردها سه سال زمان و هشت میلیون هزینه نیاز داشت، اما توسط سپاه در سه ماه و با هزینهای بالغ بر یک میلیون به سرانجام رسید.
نجفزاده بیان کرد: این رانندگان، افرادی دلسوز، کارآمد و وقفشده در راه آرمانهای خود بودند؛ به دنبال حقوق و مزایا نبودند و کار را وظیفه خود میدانستند. در رأس هرم این مجموعه، شهید صنیعخانی به عنوان فرمانده ترابری قرار داشت. ما در این فیلم، ۲ روایت موازی را دنبال کردیم؛ یکی روایت روزهای پایانی زندگی شهید در لندن و دیگری روایت شکلگیری شخصیت و مدیریت او در دوران دفاع مقدس. او در طول هشت سال جنگ، به یک نخبه ترابری تبدیل شد و کارهای به ظاهر غیرممکن را ممکن ساخت.
این تهیهکننده در پایان اظهار کرد: ساخت این فیلم، یک پروژه ملی و کاری سنگین بود که با تلاش فراوان و یاری خداوند متعال، با بهرهگیری از تصاویر و مدارکی که از منابع مختلف از جمله آلمان، لندن، آذربایجان غربی و شهرهای گوناگون گردآوری شد، به سرانجام رسید.
