به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، در نشست شورای امنیت، «رامز الاکبروف» معاون هماهنگکننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح در خاورمیانه، در گزارشی ویدئویی از شهر قدس اشغالی اعلام کرد که حملات شهرکنشینان اسرائیلی «بیشتر و خشونتآمیزتر» شده است.
او تأکید کرد که «گسترش مداوم شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری، از جمله در قدس شرقی، موجب تشدید تنشها، مانع دسترسی فلسطینیان به زمینهایشان میشود و امکان تشکیل یک دولت فلسطینی دارای پیوستگی جغرافیایی و حاکمیت مستقل را تهدید میکند».
الاکبروف با بیان اینکه «شهرکسازی اسرائیل در سال جاری به بالاترین سطح خود از زمان آغاز رصد سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ رسیده است»، از تلآویو خواست به تعهدات خود طبق قوانین بینالمللی پایبند باشد.
او همچنین به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره کرد که اسرائیل را ملزم به توقف تمامی فعالیتهای شهرکسازی جدید، تخلیه شهرکنشینان و «پایان فوری حضور غیرقانونی خود در سرزمینهای اشغالی فلسطین» میکند.
این مقام سازمان ملل افزود که حملات اسرائیل در کرانه باختری «به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از فلسطینیان، آوارگی گسترده و تخریب وسیع بهویژه در اردوگاههای پناهندگان منجر شده است».
او ادامه داد که حضور نیروهای اسرائیلی در اردوگاههای فلسطینی «با تعهدات مربوط به پایان اشغال غیرقانونی مغایرت دارد».
وی همچنین حملات شهرکنشینان اسرائیلی را محکوم کرد و گفت: این حملات «بیشتر و خشونتآمیزتر» شده و اغلب با حضور یا حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل بهویژه در فصل برداشت زیتون. صورت میگیرد.
او بر ضرورت جلوگیری از این حملات، مجازات عاملان و تضمین دسترسی امن کشاورزان فلسطینی به زمینهایشان تأکید کرد.
طبق آخرین اخبار، از زمان آغاز «نسلکشی» رژیم اشغالگر در باریکه غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، این رژیم اقدامات خود را برای الحاق کرانه باختری از جمله تخریب خانههای فلسطینیان، آوارهسازی و گسترش شهرکسازی تشدید کرده است.
طبق آمارهای فلسطینی، از آن زمان تاکنون ارتش اسرائیل و شهرکنشینان در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، دستکم ۱۰۹۷ فلسطینی را به شهادت رسانده، حدود ۱۱ هزار نفر را زخمی و بیش از ۲۱ هزار نفر را بازداشت کردهاند.
در همین نشست شورای امنیت درباره اوضاع خاورمیانه و مسئله فلسطین، «عمار بن جامع» نماینده الجزایر گفت که «جنگ نسلکشی اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه همچنان ادامه دارد».
او از طرفهای ضامن توافق آتشبس در غزه خواست مسئولیت خود را در قبال اقدامات اسرائیل در نقض آتش بس بر عهده بگیرند.
بن جامع افزود که نیروهای اسرائیلی «همچنان به تحرکات و بمباران ادامه میدهند، گویی آتشبس همه را ملزم کرده جز رژیم اشغالگر اسرائیلی را».
او خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: «اکنون آشکار و دردناک است که اشغالگر اسرائیلی در این شورا از مصونیت برخوردار است».
بر اساس گزارشها، رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان از اجرای تعهدات خود طبق توافق آتشبس که از ۱۰ اکتبر گذشته برقرار است، سر باز میزند و صدها مورد نقض آتش بس شامل بمباران، تیراندازی و انفجار انجام داده که به شهادت ۳۹۱ فلسطینی و زخمی شدن ۱۰۶۳ نفر دیگر منجر شده است.
جنگ نسلکشی رژیم اسرائیل در غزه که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا آغاز شد و دو سال ادامه یافت، بیش از ۷۰ هزار شهید و بیش از ۱۷۱ هزار زخمی عمدتاً زنان و کودکان برجای گذاشت و ۹۰ درصد زیرساختهای غیرنظامی را ویران کرد.
