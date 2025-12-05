تداوم یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، منابع خبری اعلام کردند که چهار فلسطینی در یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه الجلزون در شمال رام الله و روستای المغیر در شرق آن مجروح شدند.

منابع خبری بیان کردند که نظامیان صهیونیست به این اردوگاه حمله کردند و در اطراف آن مستقر شدند. همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی به دو خانه در روستای المغیر یورش بردند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که بهاء عبدالرحمن راشد (۳۴ ساله) پس از اصابت گلوله به سرش، در اودلا در جنوب نابلس در شمال کرانه باختری به شهادت رسید.

این حملات پس از آن انجام شد که ارتش رژیم صهیونیستی از پایان عملیات نظامی گسترده خود در کرانه باختری که ۱۰ روز به طول انجامید، خبر داد.

در این ۱۰ روز بیش از ۳۰ حمله هوایی به کرانه باختری انجام شد که در پی آن چندین نفر به شهادت رسیدند و چندین نفر دیگر بازداشت شدند.

با وجود اعلام آتش بس در غزه و تلاش میانجیگران برای انتقال به مرحله دوم آن، همزمان با تداوم جنگ در نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان به تجاوزات و یورش‌های خود به مناطق مختلف کرانه باختری ادامه می‌دهند.