به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: باید توافق آتشبس در غزه اجرا شود. ما از همه طرفها به ویژه اسرائیل میخواهیم که به تعهدات خود عمل کنند.
وی سپس افزود: از اسرائیل میخواهیم تا مسئولیتهای خود را برعهده بگیرد و گذرگاهها را به طور کامل باز کند تا بدینوسیله تحویل کمکها تضمین شود.
نماینده پکن تصریح کرد: فعالیتهای شهرک سازی در کرانه باختری غیرقانونی است و فرصت اجرای راه حل دو دولتی را کاهش میدهد. هرگونه توافقی در مورد آینده غزه باید بر اساس اصل خودگردانی فلسطینی باشد.
