۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

چین: شهرک‌ سازی در کرانه باختری غیرقانونی است؛ آتش‌بس در غزه اجرا شود

نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین تصریح کرد: شهرک‌ سازی‌ها در کرانه باختری غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: باید توافق آتش‌بس در غزه اجرا شود. ما از همه طرف‌ها به ویژه اسرائیل می‌خواهیم که به تعهدات خود عمل کنند.

وی سپس افزود: از اسرائیل می‌خواهیم تا مسئولیت‌های خود را برعهده بگیرد و گذرگاه‌ها را به طور کامل باز کند تا بدینوسیله تحویل کمک‌ها تضمین شود.

نماینده پکن تصریح کرد: فعالیت‌های شهرک سازی در کرانه باختری غیرقانونی است و فرصت اجرای راه حل دو دولتی را کاهش می‌دهد. هرگونه توافقی در مورد آینده غزه باید بر اساس اصل خودگردانی فلسطینی باشد.

