بیش از۷هزار اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری طی یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، منابع فلسطینی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی طی یک ماه گذشته در کرانه باختری و قدس اشغالی مرتکب ۷ هزار و ۶۶ مورد اقدام غیرقانونی و تجاوزکارانه شده است که طی آن ۲۵ فلسطینی شهید و ۳۰۹ نفر هم مجروح شدند.

بر اساس گزارش منابع مذکور، نظامیان رژیم اشغالگر در یک ماه گذشته ۱۳۱۷ بار به بخش های مختلف کرانه باختری یورش بردند و حدود ۹۴۵ فلسطینی را بازداشت کردند.

صهیونیست ها در این مدت همچنین ۶۱ خانه فلسطینیان را تخریب کردند و ۲۷۲ بار به اموال و دارایی های آنها خسارت زدند و ۱۱۵ مورد هم مصادره ممتکلات صورت گرفت.

طبق آمار منتشر شده، در یک ماه گذشته ۱۵۳ اقدام هم در راستای شهرک سازی صهیونیست ها در کرانه باختری و قدس اشغالی ثبت شد و شهرک نشینان مرتکب ۴۱۱ مورد اقدام تجاوزکارانه و خلاف قانون علیه فلسطینی ها شدند.

اشغالگران همچنین ۳۰۰ بار به سمت شهروندان فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی آتش گشودند و ۱۳۲ بار هم به مقدسات تعرض کردند.

در یک ماه گذشته، خبرنگاران و کادر درمان ۱۱ بار مورد حمله صهیونیست ها قرار گرفتند و در بخش آموزشی هم ۹ مورد اقدام خلاف قانون صورت گرفت.