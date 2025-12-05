  1. بین الملل
بیش از۷هزار اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری طی یک ماه

رژیم صهیونیستی طی یک ماه گذشته مرتکب بیش از ۷ هزار اقدام تجاوزکارانه در کرانه باختری و قدس اشغالی شد که طی آن ۲۵ فلسطینی شهید و ۳۰۹ نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، منابع فلسطینی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی طی یک ماه گذشته در کرانه باختری و قدس اشغالی مرتکب ۷ هزار و ۶۶ مورد اقدام غیرقانونی و تجاوزکارانه شده است که طی آن ۲۵ فلسطینی شهید و ۳۰۹ نفر هم مجروح شدند.

بر اساس گزارش منابع مذکور، نظامیان رژیم اشغالگر در یک ماه گذشته ۱۳۱۷ بار به بخش های مختلف کرانه باختری یورش بردند و حدود ۹۴۵ فلسطینی را بازداشت کردند.

صهیونیست ها در این مدت همچنین ۶۱ خانه فلسطینیان را تخریب کردند و ۲۷۲ بار به اموال و دارایی های آنها خسارت زدند و ۱۱۵ مورد هم مصادره ممتکلات صورت گرفت.

طبق آمار منتشر شده، در یک ماه گذشته ۱۵۳ اقدام هم در راستای شهرک سازی صهیونیست ها در کرانه باختری و قدس اشغالی ثبت شد و شهرک نشینان مرتکب ۴۱۱ مورد اقدام تجاوزکارانه و خلاف قانون علیه فلسطینی ها شدند.

اشغالگران همچنین ۳۰۰ بار به سمت شهروندان فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی آتش گشودند و ۱۳۲ بار هم به مقدسات تعرض کردند.

در یک ماه گذشته، خبرنگاران و کادر درمان ۱۱ بار مورد حمله صهیونیست ها قرار گرفتند و در بخش آموزشی هم ۹ مورد اقدام خلاف قانون صورت گرفت.

