۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

ارسال ۲۴۳ اثر به بخش تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر فجر

۲۴۳ نمایش متقاضی شرکت در بخش تئاتر خیابانی چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، طبق آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ۲۴۳ اثر متقاضی شرکت در بخش تئاتر خیابانی این رویداد ملی و بین‌المللی شدند.

بر اساس این آمار تا پایان روز پنجشنبه ۲۰ آذر برابر با آخرین مهلت ثبت نام در بخش خیابانی چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مجموع ۲۴۳ اثر شامل ۳۸ اثر از تهران و ۲۰۵ اثر از سایر شهرهای کشور به دبیرخانه این رویداد هنری ارسال شده است که کارگردانی ۴۳ نمایش را بانوان هنرمند برعهده دارند و کارگردانی ۲۰۰ اثر دیگر برعهده آقایان است.

طبق فراخوان جشنواره آثار حاضر در بخش نمایش‌های خیابانی تا ۱۵ دی اعلام خواهد شد.

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن سال جاری برگزار می‌شود.

کد خبر 6692572
آروین موذن زاده

