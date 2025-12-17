مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار کرمانشاه میزبان همایش کارگردانان آثار برگزیده جشنوارههای تئاتر استانی کشور شده است و در این رویداد ۶۲ کارگردان حضور خواهند داشت.
وی افزود: در این همایش، هیأت انتخاب با تماشای فیلمتئاتر آثار برگزیده استانهای مختلف، نمایشها را ارزیابی میکند و هر کارگردان میتواند در زمان تعیین شده درباره اثر خود توضیحاتی ارائه دهد.
تیموری ادامه داد: از میان ۶۲ اثر ارائه شده در بخش صحنهای، ۱۴ اثر برتر به چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه پیدا خواهند کرد.
وی همچنین از ابتکار و همکاری وحید فخرموسوی، دبیر جشنواره فجر، و فرزان دلفانی، مدیر امور هماهنگی استانها، در انتخاب کرمانشاه برای میزبانی این همایش تقدیر کرد و گفت: برگزاری این همایش خارج از تهران، افتخاری برای استان محسوب میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه افزود: این رویداد از یکم تا هفتم دی ماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد و مدیریت اجرایی آن برعهده محمدرضا درند و مدیریت بخش استانها به عهده فرزان دلفانی است.
تیموری در پایان یادآور شد: چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخرموسوی در بهمن ماه برگزار میشود و آثار منتخب این همایش در جشنواره حضور خواهند داشت.
