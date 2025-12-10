به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، سیدوحید فخرموسوی دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی حکمی شیوا مسعودی، امیر راد و فرشاد یاری رابه عنوان هیئت انتخاب آثار بخش تازه های دیگرگونه های اجرایی این دوره از جشنواره معرفی کرد.

هیئت داوران این بخش پس از بررسی تعداد ۸۲ اثر نمایشی ارسال شده به دبیر خانه جشنواره،تعداد ۱۰ اثر رابه مرحله نهایی این بخش معرفی کردند ازاین تعداد ۶ اثر از تهران و تعداد ۴ اثر از دیگر شهرهای کشور حضور دارند.

بر اساس این گزارش، اسامی ۱۰ اثر معرفی شده به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

۱- آرشیو صفر/ صادق خاتم پور/ خوزستان (بهبهان)

۲- ارسی/ ادریس آقاعبدالهی/ تهران

۳- بهترین زمان مصرف/ شیدا رضوانیان/ تهران

۴- بیست و چهار دقیقه و سی و سه ثانیه/ رضا غیور/ تهران

۵- پرفورمنس گم/ احسان دبیر/ خراسان رضوی (مشهد)

۶- تاریخ صدا/ سید سعید هاشم زاده/ تهران

۷- سه اثر مجزا/ میرمحمدرضا حیدری/ تهران (دماوند)

۸- دوئت سازهای ناکوک/ علیرضا امین مظفری/ آذربایجان شرقی (تبریز)

۹-ه ت ل/ مرجان آقا نوری/ تهران

۱۰-H۲o/ امید اکبری/ تهران

صاحبان آثار می‌بایست اثر کامل خود را حداکثر تا تاریخ ۳ دی ماه برای ورود به مرحله نهایی انتخاب آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری وحید فخر موسوی بهمن امسال در تهران برگزار می‌شود.