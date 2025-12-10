به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، ۱۱۵ هنرمند، ۵۴۷ اثر را به بخش عکس چهل و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه کردند. از این تعداد ۶۰ هنرمند از تهران و ۵۵ هنرمند از دیگر شهرهای کشور حضور دارند از میان این آثار در نهایت، ۵۱ اثر از ۳۱ هنرمند به مرحله نهایی داوری راه یافتند. آثار راه یافته به بخش نهایی، علاوه بر این‌که در قالب کتاب چاپ می‌شود، در ۲ نمایشگاه در شهرهای کرمان و تهران در منظر دید عموم قرار می‌گیرند. محمود کلاری، سیامک زمردی‌مطلق و مریم قهرمانی‌زاده داوری آثار رسیده را در این دوره از جشنواره برعهده داشتند.

اعلام برگزیدگان این بخش که مدیریت آن برعهده نیلوفر جوانشیر است، در شهر کرمان همزمان با افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر انجام خواهد شد.

همچنین سیدوحید فخرموسوی دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی حکمی شیوا مسعودی، امیر راد و فرشاد یاری را به عنوان هیئت انتخاب آثار بخش تازه‌های دیگرگونه‌های اجرایی این دوره از جشنواره معرفی کرد. هیئت داوران این بخش پس از بررسی تعداد ۸۲ اثر نمایشی ارسال شده به دبیر خانه جشنواره، تعداد ۱۰ اثر را به مرحله نهایی این بخش معرفی کردند و از این تعداد ۶ اثر از تهران و تعداد ۴ اثر از دیگر شهرهای کشور حضور دارند.

اسامی ۳۱ هنرمند عکاس و تعداد آثار منتخبشان به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

مهدی آروم (۱ اثر) از شهر تهران، ملیکا اسلامی (۲ اثر) از شهر تهران، شهریار اکبریه (۱ اثر) از شهر تهران، علی اصغر اظهاری خوشکار (۵ اثر) از شهر تهران، پرنیان بی‌طرفان (۱ اثر) از شهر تهران، مجتبی براتی (۱ اثر) از شهر بجنورد، فربد تقدیسی (۱ اثر) از شهر مشهد، محسن توحیدی (۳ اثر) از شهر تهران، سمانه جویا (۱ اثر) از شهر تهران، رضا جاویدی (۲ اثر) از شهر تهران، فرهاد جاوید (۱ اثر) از شهر تهران، آزاده حائری (۲ اثر) از شهر مشهد، میناسادات حسینی‌جلالیان (۳ اثر) از شهر تهران، کیومرث خوش‌صفت (۳ اثر) از شهر بندرانزلی، عماد دولتی (۱ اثر) از شهر تهران، تیا رعیت (۱ اثر) از شهر تهران، سلاله رویدشتی (۲ اثر) از شهر تهران، علی رحیمی (۱ اثر) از شهر مشهد، ماه گل زند (۱ اثر) از شهر پردیس تهران، شیوا سراج (۲ اثر) از شهر تهران، وحید سیف‌اللهی (۱ اثر) از شهر تهران، سیامک سقایی (۲ اثر) از شهر تهران، صدرا صباحی (۱ اثر) از شهر جیرفت کرمان، سمیرا قره‌چارلوئی (۲ اثر) از شهر تهران، رامین کامیابی (۲ اثر) از شهر کرمان، کیارش مسیبی (۲ اثر) از شهر تهران، شیوا محمدی (۱ اثر) از شهر بوشهر، مسعود محمدی (۱ اثر) از شهر اندیمشک، نازنین مطیع امیری (۱ اثر) از شهر مشهد، سید مهدیا مصباحی (۲ اثر) از شهر مشهد و مهدی نصیری (۱ اثر) از شهر مشهد.

همچنین اسامی ۱۰ اثر معرفی شده در بخش دیگرگونه‌های اجرایی به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

«آرشیو صفر» به کارگردانی صادق خاتم پور از خوزستان (بهبهان)، «ارسی» به کارگردانی ادریس آقاعبدالهی از تهران، «بهترین زمان مصرف» به کارگردانی شیدا رضوانیان از تهران، «بیست و چهار دقیقه و سی و سه ثانیه» به کارگردانی رضا غیور از تهران، «پرفورمنس گم» به کارگردانی احسان دبیر از خراسان رضوی (مشهد)، «تاریخ صدا» به کارگردانی سیدسعید هاشم‌زاده از تهران، «سه اثر مجزا» به کارگردانی میرمحمدرضا حیدری از تهران (دماوند)، «دوئت سازهای ناکوک» به کارگردانی علیرضا امین‌مظفری از آذربایجان شرقی (تبریز)، «ه ت ل» به کارگردانی مرجان آقانوری از تهران و «۱۰-H۲o» به کارگردانی امید اکبری از تهران.

صاحبان این آثار می‌بایست اثر کامل خود را حداکثر تا تاریخ ۳ دی برای ورود به مرحله نهایی انتخاب آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن امسال در تهران برگزار خواهد شد.