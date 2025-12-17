دریافت 75 MB کد خبر 6692671 https://mehrnews.com/x39Tt8 ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰ کد خبر 6692671 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰ حذف اکانت زیر ۱۶ساله ها در استرالیا حسابهای کودکان در فیسبوک و اینستاگرام پس از اعلام قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان حذف شدند. کپی شد مطالب مرتبط خبرنگاران در عصر دیجیتال باید فیلتر هوشمند اخبار باشند هوش مصنوعی در بریکس؛ فرصت یا تهدید، همکاری یا رقابت؟ نخستوزیر استرالیا: با یهودستیزی مقابله میکنیم برچسبها فیلم نوشت استرالیا روزنامه گاردین فضای مجازی شبکه های اجتماعی
نظر شما