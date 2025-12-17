دریافت 75 MB
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

حذف اکانت زیر ۱۶ساله ها در استرالیا

حذف اکانت زیر ۱۶ساله ها در استرالیا

حساب‌های کودکان در فیسبوک و اینستاگرام پس از اعلام قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان حذف شدند.

