خبرنگاران در عصر دیجیتال باید فیلتر هوشمند اخبار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید برومند زاده ظهر چهارشنبه در نشست با جمعی از اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های عصر دیجیتال در حوزه اطلاع‌رسانی اظهار کرد: امروز در «عصر انفجار اطلاعات» زندگی می‌کنیم، دورانی که ضمن فراهم کردن دسترسی سریع به داده‌ها، چالش‌های گسترده‌ای نیز برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ایجاد کرده است.

وی مهم‌ترین چالش پیش‌روی اصحاب رسانه را سونامی اخبار نادرست و تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای مخاطبان عنوان کرد و گفت: تنوع پلتفرم‌ها و رشد شبکه‌های اجتماعی باعث شده رسانه‌های سنتی جای خود را به بسترهای مجازی دهند و سرعت در انتشار اخبار، در بسیاری از مواقع بر اصل صحت و دقت غلبه کند.

جانشین فرمانده سپاه فتح استان افزود: فشار منابع مختلف برای جهت‌دهی به اخبار، تهدیدهای روانی و امنیتی علیه خبرنگاران، و کم‌تحملی برخی مدیران در برابر نقدهای رسانه‌ای از دیگر چالش‌های جدی این حوزه است.

خبرنگار؛ از شغل تا رسالت اجتماعی

وی با بیان اینکه امروز خبرنگاری از یک شغل به یک رسالت اجتماعی تبدیل شده است، گفت: بسیاری از خبرنگاران حتی بدون چشمداشت مادی صرفاً به‌خاطر احساس تکلیف وارد عرصه اطلاع‌رسانی می‌شوند و این روحیه رسالت‌محور باید تقویت شود.

سرهنگ برومند زاده تأکید کرد: خبرنگار در فضای پیچیده امروز باید «فیلتر هوشمند» باشد، یعنی اخبار و اطلاعات را پیش از انتشار پالایش کرده و اعتبارسنجی کند تا از انتشار اخبار نادرست جلوگیری شود.

ویژگی‌های خبرنگار ایده‌آل در عصر دیجیتال

وی برخورداری از سواد رسانه‌ای عمیق و توانایی تشخیص اخبار معتبر، رعایت اخلاق حرفه‌ای، و تسلط بر ابزارها و پلتفرم‌های دیجیتال را از ضروریات خبرنگاران در عصر جدید دانست و گفت: خبرنگار باید از رویکردهای کلیشه‌ای فاصله گرفته و با تفکر انتقادی و تحلیل‌محور، به تبیین دقیق مسائل جامعه بپردازد.

جانشین فرمانده سپاه فتح استان افزود: خبرنگار موفق باید توان برقراری ارتباط مؤثر با نسل‌ها و اقشار مختلف را داشته باشد و در عین حال به عنوان آئینه جامعه، واقعیت‌های اجتماعی و عملکرد نهادهای مختلف را با رویکرد سازنده و اصلاح گرانه منعکس کند.

هوش مصنوعی و آینده خبرنگاری

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوظهور در آینده خبرنگاری گفت: حوزه اطلاع‌رسانی به‌شدت از تحولات فناورانه مانند هوش مصنوعی، پردازش داده‌های عظیم، واقعیت‌های مجازی و افزوده تأثیر می‌پذیرد و خبرنگاران باید با یادگیری مهارت‌های نوین مانند داده‌نگاری، خود را با این تحولات هماهنگ کنند.

سرهنگ برومند زاده تصریح کرد: تلفیق دنیای واقعی و مجازی امکان تحلیل‌های دقیق‌تر و تصمیم‌سازی‌های مبتنی بر داده را فراهم کرده و خبرنگاران باید برای ایفای نقش مؤثر در این عرصه، مهارت‌های تخصصی خود را توسعه دهند.

تأکید بر گفت‌وگوی مستمر رسانه‌ها و نهادهای دولتی

وی در پایان با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی مستمر میان رسانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی گفت: شفافیت در دسترسی به اطلاعات، ارتقای سواد رسانه‌ای و آموزش تخصصی خبرنگاران از پیش‌شرط‌های توسعه فضای رسانه‌ای سالم است.

جانشین فرماندهی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مسئولیت خطیر رسانه‌ها، دسترسی شفاف به اطلاعات را لازمه ارتقای سطح حرفه‌ای خبرنگاری دانست و گفت: شفافیت در دسترسی به اطلاعات در اختیار خبرنگاران، موجب تقویت اعتماد متقابل شده و به ایجاد شفافیت در سطح جامعه کمک می‌کند.

تأکید بر آموزش‌های تخصصی

وی بر لزوم پیگیری آموزش‌های تخصصی تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از آموزش‌ها باید در حوزه‌های تخصصی مانند طوار نوین «جنگ نوین رسانه‌ای» و فضای مجازی متمرکز شود و در این زمینه ظرفیت‌های بسیج در حوزه آموزش‌های حرفه‌ای «شامل سواد رسانه‌ای، پشتیبانی» آماده خدمت‌رسانی به اهالی رسانه است.

سرهنگ برومند زاده بیان اینکه خبرنگاران با قلم و گزارش‌های خود تاریخ‌ساز هستند، اظهار کرد: امیدوارم با حفظ اصول و اخلاق حرفه‌ای، در کنار هم برای ارتقای سطح زندگی مردم استان و خدمتگزاری به مردم گام برداریم.

مدیریت اخبار منفی و پرهیز از القائات

وی به چالش‌های موجود در پوشش خبری اخبار استان اشاره کرد و گفت: تعدد رسانه‌ها نیازمند کار کیفی و سواد رسانه‌ای است زیرا در برخی موارد، شاهد برجسته‌سازی بیش از حد مسائل منفی هستیم که گاهی از شدت و فراوانی واقعی آن در جامعه بیشتر است.

جانشین فرماندهی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: هدف ما این نیست که مسائل استان نادیده گرفته شوند، بلکه از برجسته‌سازی غیرحرفه‌ای اخبار منفی که تصویر نامناسبی از استان ارائه می‌دهد، باید پرهیز شود.

وی تصریح کرد: موضوعات منفی استان، اگرچه واقعی هستند، نباید به شکلی منعکس شوند که گویی این پدیده تنها منحصر به استان ماست. ما باید همزمان، دستاوردهای مثبت سپاه و بسیج را نیز به نحو شایسته‌ای منعکس کنیم.

دستاوردهای اقتصادی و جهادی بسیج

سرهنگ برومندزاده در ادامه به تشریح اقدامات سپاه و بسیج در راستای حل مشکلات اقتصادی و محرومیت‌زدایی پرداخت و عنوان کرد: در حوزه ایجاد اشتغال، بسیج سازندگی فعالیت‌های خوبی انجام داده است؛ به طوری که امسال قریب به ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زا از جمله در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و فردی، در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته، یکی از اقدامات مهم سپاه فتح آبرسانی به روستاهای استان بوده است، ادامه داد: بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در این حوزه هزینه شده که علاوه بر کمک به معیشت مردم، امیدآفرین نیز بوده است.

جانشین سپاه فتح در پایان بر آمادگی کامل سپاه برای همکاری با رسانه‌ها تأکید کرد و یادآور شد: در هر حوزه‌ای که شما اصحاب رسانه احساس نیاز کنید، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه محتوا و چه در کمیته مشترک، ما در کنار شما هستیم تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه دهیم و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف استان داشته باشیم.