https://mehrnews.com/x3dh9F ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۴ کد مطلب 6972878 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۴ اقامه نماز استغاثه در اجتماع شبانه چناران چناران- نماز استغاثه به امام زمان(عج) با حضور پرشور مردم شهرستان چناران همزمان با تجمعات شبانه اقامه شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6972878 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در اجتماع شبانه مشهد اتحاد و همدلی ارومیهایها در حمایت از وطن به شب ۲۲۳ رسید اقامه نماز استغاثه در اجتماع شبانه مردم چناران اقامه نماز استغاثه در مشهدالرضا(ع) گنبدکاووس ۲۲۳ شب ایستادگی یک میدان و دلهایی همراه ایران کردکوییها زیر آسمان شب، روایتگر ایستادگی و وفاداری شدند شبهای گالیکش با حضور مردمی که میدان را خالی نمیکنند برچسبها استغاثه چناران و بینالود خراسان رضوی
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