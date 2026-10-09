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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۴

اقامه نماز استغاثه در اجتماع شبانه چناران

اقامه نماز استغاثه در اجتماع شبانه چناران

چناران- نماز استغاثه به امام زمان(عج) با حضور پرشور مردم شهرستان چناران همزمان با تجمعات شبانه اقامه شد.

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کد مطلب 6972878

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