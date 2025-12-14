  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۳

نخست‌وزیر استرالیا: با یهودستیزی مقابله می‌کنیم

نخست‌وزیر استرالیا در واکنش به حمله به مراسم یهودیان در سیدنی گفت: با یهودستیزی مقابله خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا با تأکید بر مقابله قاطع با یهودستیزی اعلام کرد که کشورش در برابر خشونت، نفرت پراکنی و دامن‌زدن به شکاف‌های اجتماعی تسلیم نخواهد شد و از این شرایط عبور خواهد کرد.

نخست‌وزیر استرالیا گفت: آنچه روز یکشنبه رخ داد، اقدامی شرورانه بود که بیانگر تروریسم و یهودستیزی است.

وی افزود: دیروز روزی تاریک در تاریخ کشور ما بود، اما ما از بزدلانی که این حمله را مرتکب شدند، قوی‌تر هستیم.

امروز یکشنبه یک مراسم یهودی‌ها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» هدف تیراندازی قرار گرفت که دستکم ۱۶ کشته و ۳۰ زخمی بر جا گذاشت.

حَنوکا یک جشن مذهبی یهودیان است که به آن عید روشنایی‌ها هم گفته می‌شود. این مراسم معمولاً ۸ روز طول می‌کشد و در ماه‌های نوامبر یا دسامبر میلادی برگزار می‌شود.

حنوکا یادآور پیروزی یهودیان مکابی بر حکومت سلوکی در قرن دوم پیش از میلاد است.

در کشورهای غربی با جمعیت یهودی، حنوکا معمولاً در فضاهای عمومی مثل پارک‌ها، میادین و سواحل نیز برگزاری می‌شود.

    • IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      معلوم نیست که این دین یهود چه تاجی بر سر دنیا زده که کشته شدن ملیونی دیگر ادیان کلا به حساب نمی اید ولی یک یهودی کشته شود دنیا به اخر میرسد همه دنیا از نقشه های شوم این جریان صهیونیسم در عذاب به سر میبرند مشکل تنها فلسطینیان نیستند
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      نخست وزیر استرالیا برای اسلام ستیزی چطور؟ یا فقط غلام حلقه به گوش صهیونیست هستی

