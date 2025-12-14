به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونی آلبانیزی»، نخستوزیر استرالیا با تأکید بر مقابله قاطع با یهودستیزی اعلام کرد که کشورش در برابر خشونت، نفرت پراکنی و دامنزدن به شکافهای اجتماعی تسلیم نخواهد شد و از این شرایط عبور خواهد کرد.
نخستوزیر استرالیا گفت: آنچه روز یکشنبه رخ داد، اقدامی شرورانه بود که بیانگر تروریسم و یهودستیزی است.
وی افزود: دیروز روزی تاریک در تاریخ کشور ما بود، اما ما از بزدلانی که این حمله را مرتکب شدند، قویتر هستیم.
امروز یکشنبه یک مراسم یهودیها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» هدف تیراندازی قرار گرفت که دستکم ۱۶ کشته و ۳۰ زخمی بر جا گذاشت.
حَنوکا یک جشن مذهبی یهودیان است که به آن عید روشناییها هم گفته میشود. این مراسم معمولاً ۸ روز طول میکشد و در ماههای نوامبر یا دسامبر میلادی برگزار میشود.
حنوکا یادآور پیروزی یهودیان مکابی بر حکومت سلوکی در قرن دوم پیش از میلاد است.
در کشورهای غربی با جمعیت یهودی، حنوکا معمولاً در فضاهای عمومی مثل پارکها، میادین و سواحل نیز برگزاری میشود.
