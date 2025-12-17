نشست سرنوشت ساز گروههای سیاسی سنی عراق در منزل العباسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرابعه، شورای سیاسی ملی متشکل از احزاب اهل سنت عراق به دنبال معرفی ۲ نامزد برای پست ریاست پارلمان است و تصمیم گیری نهایی در این زمینه از طریق توافق سیاسی یا رای گیری در درون این شورا انجام خواهد شد.

فراس الجریسی عضو «ائتلاف العزم» اهل سنت عراق گفت: معیار انتخاب رئیس پارلمان نه تعداد کرسی‌ها، بلکه دستیابی به اجماع در (شورای سیاسی ملی سنی) بر اساس شرایط و ویژگی‌هایی که قبلاً بر آنها تأکید شده است.

او افزود:در صورت توافق بر سر بیش از یک نامزد تصمیم گیری از طریق سازوکارهای قانون اساسی در درون پارلمان عراق از طریق فرآیند رأی گیری انجام خواهد شد.

الجریسی تاکید کرد: قرار است شورای سیاسی ملی هفته آینده جلسه خود را در منزل ثابت العباسی رئیس (ائتلاف الحسم) برگزار کند که طی آن اسامی نامزدهای ریاست پارلمان با احتمال معرفی دو شخصیت، تعیین خواهد شد. تاکنون هیچ نامزدی رسماً از سوی شورای سیاسی ملی معرفی نشده است، در حالی که نام‌هایی که در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، در چارچوب تحلیل و پیش بینی ها است و به منزله تصمیمات نهایی نیستند.

همزمان مهند محمد ضیدان عضو ائتلاف العزم اعلام کرد که نشست هفته آینده در منزل ثابت العباسی رئیس ائتلاف الحسد در راستای تکمیل رایزنی های سیاسی است. هدف رایزنی های عمیق به منظور دست یابی نهایی درباره سازوکار انتخاب رئیس پارلمان است.