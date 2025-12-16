مسن ترین نماینده و رئیس نخستین جلسه ششمین دوره پارلمان عراق کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، طبق قانون اساسی عراق، ریاست نخستین جلسه پارلمان جدید عراق را مُسن‌ترین نماینده پارلمان برعهده خواهد گرفت و به گفته منابع سیاسی، «عامر الفائز» رئیس ائتلاف «تصمیم» به عنوان مُسن‌ترین نامزد راه‌یافته به پارلمان، ریاست جلسه افتتاحیه ششمین پارلمان عراق را برعهده خواهد داشت.

این منابع بیان کردند: پس از اینکه عبدالطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق روز ۲۹ دسامبر را به عنوان زمان برگزاری نخستین جلسه پارلمان جدید عراق اعلام کرد، «عامر الفائز» به عنوان مُسن‌ترین نماینده مجلس، ریاست جلسه افتتاحیه پارلمان ششم را برعهده خواهد داشت.

عامر الفائز متولد سال ۱۹۴۸ در بصره است.