به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد نفعی، مدیرعامل خانه هوش ایران در حاشیه آئین افتتاحیه مرکز تخصصی هوش مصنوعی و علوم داده کشور در دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: این مرکز با تمرکز بر اجرای پروژههای تخصصی هوش مصنوعی شکل گرفته و تلاش دارد آموزشهای آکادمیک را به مسائل و نیازهای واقعی کشور متصل کند.
خانه هوش ایران؛ بازوی اجرایی مرکز
وی با بیان اینکه خانه هوش ایران بهعنوان عامل اجرایی این مرکز فعالیت میکند، افزود: ساختار این مرکز بر پایه تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی و کاربردی بنا شده و از ظرفیت اساتید دانشگاه، دانشجویان، منتورهای فعال حوزه هوش مصنوعی و دورههای آموزشی تخصصی بهره میبرد.
گرنتهای پژوهشی برای اساتید و دانشجویان
نفعی با اشاره به رویکرد پژوهشمحور مرکز گفت: در قالب فعالیتهای این مرکز گرنتهای پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و علوم داده به اساتید و دانشجویان دانشگاهها داده میشود تا مباحثی که در فضای آکادمیک آموزش داده میشود بهصورت عملیاتی و کاربردی توسعه یابد.
تمرکز بر پروژههای کلان و ملی
مدیرعامل خانه هوش ایران با تاکید بر مأموریت اصلی این مرکز بیان کرد: تمرکز ما بر پروژههای کلان و ملی در حوزه هوش مصنوعی است و تلاش میکنیم با تعریف پروژههای واقعی زمینه ورود دانشجویان و پژوهشگران به مسائل عملی و راهبردی کشور را فراهم کنیم.
حمایت زیرساختی از GPU تا منتور تخصصی
وی با اشاره به حمایتهای پژوهشی این مرکز گفت: سالانه گرنتهای پژوهشی به پژوهشهای برتر در حوزه هوش مصنوعی اختصاص مییابد و در کنار آن زیرساختهای مورد نیاز از جمله دسترسی به GPU در اختیار اساتید و پژوهشگران قرار میگیرد. همچنین در صورت نیاز منتورهای تخصصی و دورههای آموزشی هوش مصنوعی نیز برای دانشگاهها تعریف میشود.
اعطای ۵۰ گرنت پژوهشی تا سقف یک میلیارد ریال
نفعی در پاسخ به سوال در خصوص جزئیات گرنتهای پژوهشی گفت: گرنتهای پژوهشی طی یک فرآیند داوری تخصصی و با تأیید تیم داوران اعطا میشود. این تیم متشکل از پنج استاد برجسته از دانشگاههای مختلف کشور است و پس از بررسی و داوری طرحها به هر پژوهشگر تا سقف یک میلیارد ریال گرنت تعلق میگیرد. این گرنتها بهصورت سالانه اعطا میشود و برای سال جاری ۵۰ گرنت در حوزههای پژوهشی هوش مصنوعی و علوم داده در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل خانه هوش ایران با اشاره به توسعه همکاریهای دانشگاهی گفت: همزمان با افتتاح این مرکز مذاکرات و هماهنگیهایی با سایر دانشگاههای کشور انجام شده و تفاهمنامهها و قراردادهای همکاری با برخی دانشگاهها در مراحل نهایی قرار دارد.
راهاندازی ۵ مرکز تخصصی هوش مصنوعی تا سال آینده
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزی کردهایم تا سال آینده ۵ مرکز تخصصی هوش مصنوعی در دانشگاههای مختلف کشور راهاندازی شود تا شبکهای منسجم از مراکز تخصصی هوش مصنوعی و علوم داده در کشور شکل بگیرد و توسعه کاربردی این فناوری شتاب بگیرد.
