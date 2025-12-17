به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این دستگاه که به‌طور مستقل برای تونل چانگ‌مینگ–تایژو توسعه یافته فقط هزار متر دیگر تا رسیدن به بخش جنوبی رود یانگ‌تسه فاصله دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد لینگ‌هانگ نخستین دستگاه حفاری سپری با قطر ۱۵ متر است که موفق شده به مرز ۱۰ هزار متر حفاری برسد. به گفتهٔ CMG، این دستاورد یک گام کلیدی در مسیر تکمیل تونلی به شمار می‌رود که امکان عبور قطارهای پرسرعت از زیر رودخانه را فراهم خواهد کرد.

تونل مذکور پس از تکمیل شده مسیر تردد بین شهرهایی که در مسیر رودخانه یانگ تسه قرار دارند مانند شانگهای، نانجیانگ و هی فی را بسیار کوتاه می‌کند.

لینگ هانگ از یک سیستم کنترل هوشمند پیچیده استفاده می‌کند که به طور خودکار فشار را کنترل و شرایطی مانند مصرف داده را پیش بینی می‌کند و همزمان خود را به سمت جلو می‌راند. همین امر سبب می‌شود حفاری، جریان دوغاب و حرکت دستگاه پایداتر از عملیات دستی شود.

با کمک سیستم هوشمند مرکزی، دستگاه حفاری سپری از حفاری خودکار و بدون اپراتور در سراسر فرایند استفاده می‌کند. این دستگاه موفق شده است رکورد جهانی حفاری ۷۱۸ متر در یک ماه را به نام خود ثبت کند. همچنین لینگ‌هانگ بزرگ‌ترین چرخ برش در جهان را دارد که قطر آن ۱۵.۴ متر قطر است. طول این دستگاه ۱۴۸ متر و وزن آن حدود ۴ هزار تن است.

لی بین، مهندس ارشد پروژه، گفت: این نخستین بار در جهان است که یک دستگاه حفاری سپری با قطر ۱۵ متر توانسته در یک مسیر، بیش از ۱۰ هزار متر حفاری پیوسته انجام دهد.

این موارد نشان می‌دهد ساختار تک‌تونله و دوخط پروژه به چندین دستاورد مهم رسیده است.

این پروژه علاوه بر ثبت طولانی‌ترین مسیر حفاری یک‌سره به میزان ۷ مایل (۱۱.۳۲ کیلومتر)، به بالاترین سرعت طراحی‌شدهٔ جهان برای یک تونل زیرآبی یعنی ۹۷ مایل بر ساعت (۳۵۰ کیلومتر بر ساعت) نیز دست یافته است.