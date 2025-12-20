اسماعیلی: اندیشکده کشورداری شهید رئیسی راه اندازی شد

محمدمهدی اسماعیلی مدیرعامل بنیاد بینالمللی شهید رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین فعالیتهای این بنیاد اظهار کرد: مجموعه فعالیتهای بنیاد شهید رئیسی خدمات اجتماعی است؛ این خدمات را با همان سیاستی که شهید رئیسی با همکاری خیرین و مرکز نیکوکاری همین بنیاد پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: در مرکز نیکوکاری بنیاد شهید رئیسی به ایتام و زنان بی سرپرست تا حدی که برایمان مقدور است کمک رسانی میکنیم و فضای کمک به آنها را فراهم میکنیم.
مدیرعامل بنیاد بینالمللی شهید رئیسی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و رسانهای این بنیاد یادآور شد: بخشهای مختلف فعالیتی برای حوزه فرهنگی در بنیاد تعریف شده و مهمترین آن راهاندازی اندیشکده حکومت و کشورداری شهید رئیسی است که همه اعضای دولت شهید رئیسی گروههایی را در این اندیشکده متناسب با نیاز کشور تشکیل دادهاند تا الگوی حکمرانی در آنجا تثبیت شود.
اسماعیلی با طرح این موضوع که در مدت کمتر از یک سال که بنیاد بینالمللی شهید رئیسی راه اندازی شده است، حدود ۱۰۰۰ ساعت فیلم از مشی حکمرانی دولت آیت الله شهید ضبط کردهایم، اعلام کرد: این میزان از فیلم ضبط شده فرآوری خواهد شد تا منتشر شود تا انشاءلله این تجربه کمنظیر در عرصه حکمرانی به صورت متقن، بدون تحریف و با دقت حفظ و ترویج شود.
