صادق مالواجرد: ۸۰ درصد امکانات غیرنظامی در دفاع مقدس کمک مردمی بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در آئین بزرگداشت سرداران و ۴۵۰ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، که در مجتمع ولیعصر (عج) برگزار شد با اشاره به جایگاه ویژه شهدای تدارکات و پشتیبانی، گفت: امروز در کنار شما ایستادهام نه صرفاً بهعنوان وزیر راه و شهرسازی، بلکه بهعنوان فرزند یکی از شهدای تدارکات و پشتیبانی دفاع مقدس. شهدایی که با افتخار، سنگبنای پیروزیهای بزرگ را بنا نهادند.
وی افزود: نیروهای تدارکات و پشتیبانی، حلقه اتصال خط مقدم به پشت جبهه بودند؛ از تأمین و انتقال مهمات و تجهیزات گرفته تا رساندن غذای گرم، آب آشامیدنی و کمکهای مردمی به رزمندگان. پشتیبانی دفاع مقدس یک فعالیت ساده نبود، بلکه شبکهای مقدس و حیاتی بود که زیر آتش مستقیم دشمن، مأموریت خود را انجام میداد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مظلومیت شهدای این عرصه تصریح کرد: بسیاری از رزمندگان پشتیبانی، از رانندگان آمبولانسها و کامیونها تا نیروهای لجستیکی، در همان مسیر خدمت به شهادت رسیدند. سردار شهید همدانی و صدها شهید گمنام دیگر گواه این حقیقتاند که دفاع مقدس تنها در خط مقدم خلاصه نمیشد.
صادق مالواجرد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از امکانات سپاه در دوران دفاع مقدس از طریق کمکهای مردمی تأمین میشد، گفت: در خاطرات فرماندهان دفاع مقدس آمده است که حدود ۸۰ درصد امکانات غیرنظامی سپاه از کمکهای مردمی فراهم میشد و پدر من و بسیاری از شهدای تدارکات و پشتیبانی، با اتکا به همین ظرفیت مردمی، سنگر پشتیبانی جنگ را اداره میکردند.
وی با بیان اینکه حضور و مشارکت مردمی در بحرانها تابآوری جامعه را افزایش میدهد، اضافه کرد: ملت و نیروهای مسلح ما با اراده پولادین محاسبات دشمن را به هم ریختند لذا امروز نیز از ظرفیت فردی و جمعی برای حفظ اتحاد و امنیت باید استفاده کنیم.
صادق مالواجرد با اشاره به تلاش بی وقفه این وزارتخانه در جنگ ۱۲ روزه برای انتقال کالاها یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه همانطور که همه مردم شاهد بودند، یک وظیفه مهم به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده بود و آن انتقال آذوقه و کالاهای اساسی به اقصی نقاط کشور بود؛ رانندگان در جنگ ۱۲ روزه رکورد انتقال کالا را شکستند و یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تن کالا در جنگ ۱۲ روزه به همه نقاط کشور انتقال یافت.
