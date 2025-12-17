پارلمان اروپا قطع واردات گاز از روسیه را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه پارلمان اروپا، پارلمان اروپا امروز چهارشنبه طرح اتحادیه اروپا برای قطع تدریجی واردات گاز از روسیه تا پاییز سال ۲۰۲۷ را تصویب کرد و مانع قانونی پیشین آن در تبدیل شدن این ممنوعیت به قانون را برطرف کرد.

قانون‌گذاران اروپایی ۵۰۰ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۳۲ رأی ممتنع به این طرح دادند.

این ممنوعیت هنوز نیاز به تأیید رسمی وزرای اتحادیه اروپا دارد که انتظار می‌رود اوایل سال آینده میلادی نشستی را در این خصوص برگزار کنند.

برخی صاحب نظران انتظار دارند که کشورهای اروپایی بدون تغییر، این توافق را تأیید کنند.

این قانون به گونه‌ای طراحی شده است که توسط اکثریت قاطع کشورها تصویب شود و به آن اجازه می‌دهد که بر مخالفت مجارستان و اسلواکی که می‌خواهند روابط نزدیک خود را با مسکو حفظ کنند، عمل کند.