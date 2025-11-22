نشست اضطراری ۲۷ تن از سران اتحادیه اروپا درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ۲۷ تن از سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه هفته جاری (۲۴ نوامبر) در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در لوآندا نشست اضطراری خواهند داشت.
آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا قرار است در نشست مذکور درباره اوکراین به طرح موضوعاتی بپردازد.
رئیس شورای اروپا در این خصوص اعلام کرد: اتحادیه اروپا اصولاً بر این باور است که مرزها نباید با زور تغییر کنند.
از سوی دیگر، ریانووستی خبر داد: آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا اعلام کرد که با توجه به طرح آمریکا، نشست ویژه کشورهای اتحادیه اروپا در مورد حل و فصل بحران اوکراین ۲۴ نوامبر در لواندا در آنگولا برگزار میشود.
بر اساس ادعای منابع اوکراینی طرح آمریکا شامل بندهای زیر است:
«ارائه تضمینهای امنیتی مشروط به اوکراین؛
اوکراین بیطرفی و انصراف از ناتو را در قانون اساسی تثبیت میکند و ناتو تأیید میکند که اوکراین هرگز به عضویت آن در نخواهد آمد؛
محدود شدن تعداد نیروهای مسلح اوکراین به ۶۰۰٬۰۰۰ نفر؛
اوکراین کشوری بدون سلاح هستهای باقی میماند؛
به رسمیت شناختن حاکمیت روسیه بر شبه جزیره کریمه و جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک؛
استانهای خرسون و زاپوروژیا در خط درگیری نظامی «منجمد» میشوند؛
ایجاد یک منطقه حائل غیرنظامی تحت کنترل روسیه؛
هر دو طرف متعهد میشوند که مرزها را با زور تغییر ندهند؛
جلوگیری از استقرار نیروهای ناتو در اوکراین؛
استقرار جنگندههای ناتو در لهستان؛
آغاز گفتگوهای امنیتی بین ایالات متحده، ناتو و روسیه و ایجاد یک گروه کاری میان ایالات متحده و روسیه؛
روسیه سیاست عدم تجاوز به اوکراین و اروپا را به صورت حقوقی تثبیت میکند؛
آغاز یک پروژه سرمایهگذاری بزرگ توسط آمریکا و اروپا برای بازسازی اوکراین؛
اختصاص ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده روسیه برای بازسازی، با دریافت ۵۰٪ سود توسط ایالات متحده؛
اروپا ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر اضافه میکند؛
داراییهای مسدود شده باقیمانده روسیه به پروژههای مشترک آمریکایی-روسی اختصاص مییابد؛
ایجاد صندوق توسعه اوکراین، سرمایهگذاری در زیرساختها، منابع و فناوریها؛
لغو تدریجی تحریمها علیه روسیه؛
بازگشت روسیه به گروه هشت؛
همکاری اقتصادی بلندمدت بین روسیه و آمریکا؛
تبادل جامع زندانیان و بازگشت غیرنظامیان و کودکان؛
برنامههای بشردوستانه و اتحاد مجدد خانوادهها؛
برنامههای آموزشی درباره تحملپذیری؛
راهاندازی نیروگاه هستهای زاپوروژیا تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تقسیم برق به طور مساوی بین روسیه و اوکراین؛
کمک آمریکا به بازسازی زیرساخت گاز اوکراین؛
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین ۱۰۰ روز پس از امضای توافق؛
عفو کامل برای همه شرکتکنندگان در جنگ؛
این توافق به صورت حقوقی الزامآور است؛
کنترل توسط «شورای صلح» به رهبری دونالد ترامپ انجام میشود؛
نقض توافق منجر به تحریمها میشود؛
پس از امضای سند، آتشبس فوری و عقبنشینی نیروها به موقعیتهای توافق شده انجام میشود.»
نظر شما