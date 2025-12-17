به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری عصر چهارشنبه در مجمع عمومی سالانه بسیجیان استان قم، حضور افراد مجمع در جلسات و ارائه دیدگاه‌های سازنده را فرصتی ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌ها دانست و بر لزوم استفاده حداکثری از نقطه نظرات آنها تأکید کرد.



وی افزود: این تعاملات و همدلی باعث شده تا ظرفیت بسیج به‌صورت هدفمند در خدمت توسعه استان قرار گیرد.



فرمانده سپاه قم با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان نخبگان و مسئولان، با تأکید بر اجرای طرح‌های ارائه‌شده در حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط بیان کرد: ۹ طرحی که در این مجمع مطرح شده است، دوباره در جلسات تخصصی بررسی خواهد شد و با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، مسیر اجرایی شدن آنها هموار خواهد شد.



وی افزود: هدف ما این است که هر طرحی که قابلیت پشتیبانی و عملیاتی شدن دارد، به بهترین شکل در دستور کار قرار گیرد و از ظرفیت قانونی و اجرایی استان بهره کامل برده شود.



وی گفت: حضور و همراهی جانشین سازمان بسیج در حمایت از برنامه‌های استانی، فرصت خوبی است تا ظرفیت‌های این نهاد به صورت حداکثری در خدمت توسعه و پیشرفت استان قرار گیرد و نخبگان نیز می‌توانند با ارائه پیشنهادات سازنده، مسیر تصمیم‌سازی و اجرای طرح‌ها را تسریع کنند.



فرمانده سپاه قم تأکید کرد: جلسات تخصصی و تکرار ارائه طرح‌ها، به ما کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها شناسایی شود و ضمن اصلاح موارد مورد نیاز، اقدامات عملیاتی با دقت و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.



سردار جمیری در پایان گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالقوه نخبگان و سازمان بسیج، امیدواریم بتوانیم تمامی فرصت‌ها را برای خدمت به مردم و توسعه استان قم به کار ببندیم و از حضور و همفکری فعالان و مدیران در این مسیر نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم.