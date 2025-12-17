  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

آمریکا مجوز فروش نفت از پروژه ساخالین -۲ روسیه را صادر کرد

آمریکا مجوز فروش نفت از پروژه ساخالین -۲ روسیه را صادر کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت از پروژه ساخالین -۲ روسیه را تا ۱۸ ژوئن سال آینده میلادی صادر کرد؛ معافیت بر تحریم‌هایی که توسط جو بایدن در سال ۲۰۲۲ بر این پروژه اعمال شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت از پروژه ساخالین -۲ روسیه را تا ۱۸ ژوئن سال آینده صادر کرد، اقدامی که احتمالاً امکان ادامه تولید گاز طبیعی مایع از این پروژه را فراهم می‌کند.

این اقدام برای ژاپن، متحد ایالات متحده که حدود ۹٪ از LNG خود را از روسیه تأمین می‌کند، مهم است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه مجوز عمومی برای معاملات با ساخالین -۲ را صادر کرد، معافیتی برای تحریم‌هایی که توسط جو بایدن رئیس جمهور سابق این کشور در سال ۲۰۲۲ بر این پروژه اعمال شده بود.

کد خبر 6693257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها