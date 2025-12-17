آمریکا مجوز فروش نفت از پروژه ساخالین -۲ روسیه را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت از پروژه ساخالین -۲ روسیه را تا ۱۸ ژوئن سال آینده صادر کرد، اقدامی که احتمالاً امکان ادامه تولید گاز طبیعی مایع از این پروژه را فراهم می‌کند.

این اقدام برای ژاپن، متحد ایالات متحده که حدود ۹٪ از LNG خود را از روسیه تأمین می‌کند، مهم است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه مجوز عمومی برای معاملات با ساخالین -۲ را صادر کرد، معافیتی برای تحریم‌هایی که توسط جو بایدن رئیس جمهور سابق این کشور در سال ۲۰۲۲ بر این پروژه اعمال شده بود.