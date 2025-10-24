به گزارش خبرگزاری مهر، «کریل دیمیتریف» رئیس صندوق ثروت ملی روسیه و فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور در گفتگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت که دیدار پوتین و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا انجام خواهد شد.

وی افزود: بحران اوکراین راه حل دیپلماتیک دارد.

فرستاده پوتین گفت که پروژه حفر تونل از طریق تنگه برینگ بین روسیه و آمریکا به طور جدی در دست بررسی است.

پس از اعلام تحریم‌های جدید علیه مسکو توسط ترامپ، «دیمیتریف» برای مذاکره وارد واشنگتن شد تا با مقامات دولت ترامپ دیدار کند. برخی منابع گفتند که واشنگتن به طور موقت تحریم‌های اعمال شده بر فرستاده کرملین را لغو کرد تا به او ویزای آمریکا اعطا شود.

نشریه آکسیوس هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: فرستاده پوتین روز شنبه با «استیو ویتکاف» فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه دیدار خواهد کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا چند روز گذشته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه یعنی «روس‌نفت» و «لوک‌اویل» را تحریم کرده و از مسکو خواست تا فوراً با آتش‌بس برای پایان دادن به جنگ اوکراین موافقت کند.