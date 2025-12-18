مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای نشست مشترک مسئولان استانی با نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: در جلسهای که با حضور قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، وضعیت پروژههای نیمهتمام و اولویتدار حوزه فرهنگ و هنر استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این نشست که با حضور استاندار کرمانشاه، تعدادی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و همچنین نمایندگان وزارتخانههای مختلف برگزار شد، خروجیهای ارزشمندی برای زیرساختهای فرهنگی منطقه به همراه داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: با پیگیریهای صورت گرفته در این جلسه، در مجموع مبلغ ۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای شتاب بخشیدن به روند ساخت و تکمیل پروژههای عمرانی این اداره کل در سطح استان اختصاص پیدا کرد.
تیموری در تشریح جزئیات مصارف این اعتبار عنوان کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این بودجه به طور مشخص برای سه پروژه کلیدی شامل «نگارخانه مرکزی کرمانشاه»، «سینما انقلاب شهرستان هرسین» و همچنین «مجتمع فرهنگی هنری شهرستان سرپل ذهاب» در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پروژهها میتواند تحول چشمگیری در سرانه فضاهای فرهنگی و هنری استان ایجاد کرده و مطالبات دیرینه هنرمندان و اهالی فرهنگ در شهرستانهای مذکور و مرکز استان را پاسخ دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد: با تخصیص بهموقع این اعتبارات، شاهد تسریع در عملیات اجرایی و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این اماکن فرهنگی باشیم.
