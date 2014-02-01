زبان هنر بهترين شيوه انتقال پيام انقلاب به نسل جوان است

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استقبال از دهه مبارک فجر و در قالب برنامه ها و فعالیت های جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و در راستای سلسله برنامه های فرهنگی و هنری با عنوان بر امواج فرهنگ و هنر فعالیت هایی به شرح زیر انجام شده که تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه گفت: در روزهای یکشنبه هر هفته نشست های تخصصی و گفتمان های دینی با اصحاب فرهنگ و هنر و صاحب نظران عرصه فرهنگی و هنری در محل تالار انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد که شرکت در این برنامه ها برای عموم آزاد است.

تیموری تصریح کرد: در روزهای سه شنبه هر هفته اجرای برنامه های نمایشی و در روزهای پنجشنبه نيز اجراي برنامه هاي موسيقي با حضور هنرمندان استان خواهيم داشت همچنين در روزهاي چهارشنبه نيز محفل نوراني انس با قرآن كريم با حضور قاريان برجسته انجام مي شود.

رئيس اداره ارشاد شهرستان كرمانشاه از حضور سه وكيل در مجتمع شهيد آويني كرمانشاه به صورت ثابت در طي ده روز دهه فجر جهت مشاوره رايگان به بانوان خبر داد و افزود: اين برنامه براي نخستين بار صورت مي گيرد و يكي از برنامه هاي شاخص اين ايام است كه با همت دادگستري استان و اداره ارشاد شهرستان كرمانشاه اجرا مي شود.

وي به برپايي نمايشگاه كتاب در 4 نقطه شهر كرمانشاه، برپايي مراسم شعر انقلاب در تالار شهيد آويني، نمايشگاه عكس انقلاب در نگارخانه شهيد آويني، برپايي مراسم جنگ شادي به مدت يك هفته در مجتمع شهيد آويني، اجرار نمايش خيابانب پيرامون موضوع انقلاب و اجراي جنگ هاي هنري در مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه به عنوان ديگر برنامه هاي اجرايي در اين ايام اشاره كرد.

تيموري داشت: بهترين شيوه انتقال دستاوردها و پيام انقلاب به نسل جوان از طريق زبان هنر است.