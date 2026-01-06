به گزارش خبرنگار مهر، مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با انجمن‌های هنری استان کرمانشاه و اصحاب رسانه، با تبریک ایام مبارک ماه رجب و میلادهای خجسته اهل بیت (ع)، از تصویب و پیگیری دو طرح راهبردی در حوزه فرهنگ و هنر خبر داد و گفت: استان کرمانشاه با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده هنری و فرهنگی خود، وارد مرحله جدیدی از برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد هنر شده است.

وی با اشاره به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب در کرمانشاه پس از هفت سال وقفه، اظهار کرد: این رویداد با حضور بیش از ۳۲۰ ناشر از سراسر کشور و ۳۰ ناشر استانی برگزار شد و با استقبال نزدیک به ۲۰ هزار بازدیدکننده همراه بود که حدود چهار و نیم میلیارد تومان فروش کتاب را به ثبت رساند و نشان داد که مردم کرمانشاه همچنان فرهنگ‌دوست و دانایی‌محور هستند.

تیموری همچنین به میزبانی استان کرمانشاه از رویداد ملی تئاتر با حضور ۶۲ کارگردان از سراسر کشور اشاره کرد و افزود: این رخداد که برای نخستین‌بار پس از تهران در کرمانشاه برگزار شد، جایگاه تئاتر استان را در سطح ملی ارتقا داد و رضایت هیئت داوران و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به همراه داشت.

تصویب دو طرح راهبردی در سفر رئیس‌جمهور

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به دستاوردهای فرهنگی سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: در این سفر، پروژه‌هایی نظیر بازسازی سینما انقلاب با اعتبار حدود ۳۰ میلیارد تومان، ایجاد نگارخانه مرکزی کرمانشاه به‌عنوان موزه هنرهای معاصر با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری سرپل‌ذهاب با اعتبار ۵ میلیارد تومان به تصویب رسید که بخشی از آن‌ها تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: در کنار پروژه‌های عمرانی، از مجموع حدود ۲۰۰ برنامه پیشنهادی دستگاه‌ها، ۴۸ برنامه به تصویب رسید که دو طرح اصلی آن به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص دارد؛ نخست طرح «اقتصاد فرهنگ و هنر» که همه حوزه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و صنایع خلاق را در بر می‌گیرد و دوم طرح «صندوق توسعه فرهنگ و هنر» که با مشارکت بخش دولتی و خصوصی اجرا می‌شود.

تیموری با تشریح اهداف طرح اقتصاد فرهنگ و هنر تصریح کرد: این طرح بر پایه اسناد بالادستی کشور، از جمله نقشه مهندسی فرهنگی و برنامه هفتم توسعه طراحی شده و نتایجی نظیر ساماندهی حداقل ۲۰۰ کسب‌وکار فرهنگی و خلاق، افزایش حداقل ۳۰ درصدی فروش محصولات فرهنگی، ایجاد حداقل هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم و راه‌اندازی بازارگاه دیجیتال فرهنگی در استان را دنبال می‌کند.

تأکید بر نهادسازی، خانه هنرمندان و شورای عالی هنر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه به ضرورت تشکیل صندوق توسعه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: به دلیل پراکندگی فعالان فرهنگی و هنری، نیاز به نهادی مستقل برای حمایت مالی، تسهیلاتی و سرمایه‌گذاری در این حوزه احساس می‌شود؛ استانی که با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، ۳۳ مجتمع فرهنگی هنری و تنوع قومی و آئینی گسترده، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب اقتصاد هنر در غرب کشور را دارد.

وی همچنین از پیگیری جدی برای تشکیل «خانه هنرمندان کرمانشاه» خبر داد و افزود: این مجموعه به‌عنوان پاتوق و پایگاه تصمیم‌سازی جامعه هنری استان، نقش مهمی در بازارسازی، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی و هنری ایفا خواهد کرد. تشکیل شورای عالی هنر استان، برگزاری همایش‌های اقتصاد هنر، ایجاد بازارگاه‌های هنری و اجرای طرح‌های استارت‌آپی از دیگر برنامه‌های در دست اقدام است.

تیموری در پایان با اشاره به نقش هنرمندان و اصحاب رسانه در همراهی با مردم و حفظ آرامش اجتماعی، تأکید کرد: اعتراض مسالمت‌آمیز حق شهروندان است اما خشونت، تخریب و بی‌نظمی مورد تأیید نیست و جامعه فرهنگی و هنری استان همواره در کنار مردم و در مسیر گفت‌وگو، همبستگی اجتماعی و توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.