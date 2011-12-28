مسکن مهر خبرنگاران کرمانشاه در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهاد های فرهنگی، دارای عملکردی کاربردی و اساسی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه تاکید کرد: خوشبختانه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با مدیریت خوب حجت الاسلام محمد آفتابی، به اداره ای پویا تبدیل شده است و در مدت حضور ایشان، بسیاری از برنامه های فرهنگی که مدتها بود در کرمانشاه راکد مانده بودند، دوباره به جریان افتادند.

تیموری با اشاره به ارتقا و توسعه تعامل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه در آینده با حوزه رسانه و مطبوعات، گفت: انشاالله این اداره با تعامل و همسویی اصحاب رسانه، کارکردهای فرهنگی خود را در تمام سطوح جامعه با بهترین وجه ممکن اجرایی خواهد کرد.

وی افزود: خوشبختانه مطبوعات در رسانه های استان کرمانشاه هم، همکاری بسیار خوبی با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه دارند و در بسیاری موارد یاری رسان این اداره بوده و هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به ضرورت ساماندهی جامعه مطبوعاتی استان، تاکید کرد: در چند سال اخیر، بیمه خبرنگاران و هنرمندان در مسیر واقعی خود قرار گرفته است و بیشتر خبرنگاران استان کرمانشاه، زیر پوشش خدمات بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند.

تیموری گفت: مسکن یکی دیگر مشکلات اصحاب رسانه کرمانشاه، بود که این هم با تشکیل تعاون مسکن مهر خبرنگاران بر طرف شده است و انشاالله شاهد بهره بردای از مسکن مهر خبرنگاران در ایام دهه فجر خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به نقش رسانه ها در برگزاری انتخابات پر شور در استان افزود: رسانه ها به عنوان اهرم تبلیغاتی و محرک جامعه می توانند در به وجود آمدن شور انتخاباتی در استان کرمانشاه نقش ارزنده ای داشته باشند.