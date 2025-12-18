«کوروش»؛ روایتی انسانی از انتظار برای پیوند قلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سپیده سپهی یکی از جایزه خود را تقدیم به همسر مرحوم خود آرش کردسالی مستند ساز و دیگر جایزه خود را به سید محمد مهدوی پزشک داخلی قلب بیمار تقدیم کرد. این فیلم که در بخش مسابقه نیمهبلند ملی و بینالمللی جشنواره حضور داشت، روز شنبه ۲۲ آذرماه در پردیس سینمایی ملت اکران شد و با واکنشهای عمیق و تأثیرگذار مخاطبان همراه بود.
سپهی پس از نخستین نمایش «کوروش» با اشاره به بازخوردهای ملموس تماشاگران، از تأثیر مستقیم فیلم بر کنشهای اجتماعی و انسانی مخاطبان سخن گفت.
وی در توضیح واکنشهای دریافتی پس از اکران فیلم اظهار داشت: بعد از نمایش فیلم در سالن، برخی از مخاطبان درباره شربت «ولسایت» صحبت میکردند؛ دارویی که به دلیل تحریمها در ایران یا بسیار کمیاب است یا بهصورت سهمیهای در دسترس قرار میگیرد و حتی در بازار آزاد نیز اغلب با مشکل تاریخ مصرف یا شرایط نگهداری مواجه است.
این کارگردان ادامه داد: پس از تماشای فیلم، بسیاری از مخاطبانی که آشنایانی در خارج از کشور، از جمله آلمان و برخی کشورهای دیگر داشتند، همان لحظه اقدام کردند و این دارو را از خارج از کشور برای کودکان ارسال کردند تا امکان دسترسی به آن فراهم شود.
سپهی همچنین به واکنشهای انسانی دیگری اشاره کرد و گفت: برخی از تماشاگران بلافاصله بعد از اکران، اقدام به دریافت کارت اهدای عضو کردند و با مراجعه به سایت مربوطه، فرآیند ثبتنام را انجام دادند تا هرچه سریعتر در این مسیر نقش داشته باشند.
وی تأکید کرد: باور مشترک مخاطبان این بود که حتی یک لحظه هم برای این کودکان اهمیت دارد؛ کودکانی که با مشکلات جدی مواجهاند و در انتظار کمک به سر میبرند. همین واکنشها نشان داد که سینما میتواند تأثیری واقعی، فوری و مؤثر بر زندگی انسانها بگذارد.
فیلم مستند «کوروش» با تمرکز بر تجربه زیسته یک بیمار در مسیر انتظار برای پیوند قلب، نمونهای شاخص از سینمای اجتماعی و انسانمحور است که فراتر از روایت، مخاطب را به همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی فرا میخواند.
