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۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

کوروش عطایی با مهر مطرح کرد؛

مخاطب با «فریده» همذات‌پنداری می‌کند/ این قصه مرز ندارد

مخاطب با «فریده» همذات‌پنداری می‌کند/ این قصه مرز ندارد

کوروش عطایی یکی از کارگردانان مستند «در جستجوی فریده» با اشاره به استقبال مخاطبان در روزهای نخست اکران، از برنامه‌های آینده عرضه این مستند گفت.

کوروش عطایی یکی از کارگردانان «در جستجوی فریده» درباره کیفیت استقبال مخاطبان از اکران این مستند در گروه «هنر و تجربه» در سه روز ابتدایی به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه این فیلم در  سه روز ابتدایی اکران با استقبال خوبی همراه بوده و اکثر بلیت های سینماهایی که اکران داشتند به صورت کامل به فروش رفته است.

عطایی که با همراهی آزاده موسوی کارگردانی و تهیه‌کنندگی این مستند را برعهده داشته است درباره دلایل این استقبال افزود: اولین اکران «در جستجوی فریده» در جشنواره «سینما حقیقت» بود که آنجا با استقبال خوبی مواجه شدیم و بعد از آن در جشنواره جهانی فیلم فجر هم شرایط همینطور بود. فیلم در جشنواره سینماحقیقت، جشن خانه سینما و جشن مستندسازان موفق به کسب جایزه شد و به نظرم همه این موفقیت‌ها عاملی بود برای مطرح شدن نام این مستند در میان علاقه‌مندان به سینمای مستند.

وی ادامه داد: «در جستجوی فریده» یک مستند شخصیت‌محور است و قصه‌ای را به تصویر می‌کشد که برای مخاطب جذاب است. مخاطب با روایت آن می‌خندد و گریه می‌کند. این چیزی است که در اکران‌هایی که تا به‌حال داشته‌ایم از طرف مخاطبان مختلف دیده‌ایم.

عطایی درباره تاثیر تبلیغات بر اکران این مستند هم یادآور شد: ما تبلیغات گسترده‌ای که شامل بیلبورد و تیزر تلویزیونی و... باشد برای «در جستجوی فریده» نداشتیم و تبلیغاتمان تا به امروز تنها از طریق فضای مجازی بوده است.

وی با بیان اینکه این مستند قصه‌ای جهانی دارد، گفت: قصه «در جستجوی فریده» یک قصه انسانی است؛ یعنی جستجویی برای پیدا کردن هویت که چیزی است که مرز نمی‌شناسد و انسان‌ها در همه کشورها می‌توانند با فریده همذات پنداری کنند و مشکل او را که با انجام یک سفر در پی حل آن است، ‌ درک کنند.

عطایی در پایان درباره برنامه‌های آینده عرضه این مستند نیز گفت: بعد از نمایش فیلم در «هنروتجربه» برنامه‌ای برای اکران اینترنتی این مستند داریم و بعد از آن هم طبیعتا فیلم را در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌کنیم. درباره پخش بین‌المللی هم صحبت‌هایی شده و منتظر هستیم تا در یک جشنواره معتبر خارجی اولین نمایش را داشته باشیم.

کد مطلب 4460201

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