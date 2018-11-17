کوروش عطایی یکی از کارگردانان «در جستجوی فریده» درباره کیفیت استقبال مخاطبان از اکران این مستند در گروه «هنر و تجربه» در سه روز ابتدایی به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه این فیلم در سه روز ابتدایی اکران با استقبال خوبی همراه بوده و اکثر بلیت های سینماهایی که اکران داشتند به صورت کامل به فروش رفته است.

عطایی که با همراهی آزاده موسوی کارگردانی و تهیه‌کنندگی این مستند را برعهده داشته است درباره دلایل این استقبال افزود: اولین اکران «در جستجوی فریده» در جشنواره «سینما حقیقت» بود که آنجا با استقبال خوبی مواجه شدیم و بعد از آن در جشنواره جهانی فیلم فجر هم شرایط همینطور بود. فیلم در جشنواره سینماحقیقت، جشن خانه سینما و جشن مستندسازان موفق به کسب جایزه شد و به نظرم همه این موفقیت‌ها عاملی بود برای مطرح شدن نام این مستند در میان علاقه‌مندان به سینمای مستند.

وی ادامه داد: «در جستجوی فریده» یک مستند شخصیت‌محور است و قصه‌ای را به تصویر می‌کشد که برای مخاطب جذاب است. مخاطب با روایت آن می‌خندد و گریه می‌کند. این چیزی است که در اکران‌هایی که تا به‌حال داشته‌ایم از طرف مخاطبان مختلف دیده‌ایم.

عطایی درباره تاثیر تبلیغات بر اکران این مستند هم یادآور شد: ما تبلیغات گسترده‌ای که شامل بیلبورد و تیزر تلویزیونی و... باشد برای «در جستجوی فریده» نداشتیم و تبلیغاتمان تا به امروز تنها از طریق فضای مجازی بوده است.

وی با بیان اینکه این مستند قصه‌ای جهانی دارد، گفت: قصه «در جستجوی فریده» یک قصه انسانی است؛ یعنی جستجویی برای پیدا کردن هویت که چیزی است که مرز نمی‌شناسد و انسان‌ها در همه کشورها می‌توانند با فریده همذات پنداری کنند و مشکل او را که با انجام یک سفر در پی حل آن است، ‌ درک کنند.

عطایی در پایان درباره برنامه‌های آینده عرضه این مستند نیز گفت: بعد از نمایش فیلم در «هنروتجربه» برنامه‌ای برای اکران اینترنتی این مستند داریم و بعد از آن هم طبیعتا فیلم را در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌کنیم. درباره پخش بین‌المللی هم صحبت‌هایی شده و منتظر هستیم تا در یک جشنواره معتبر خارجی اولین نمایش را داشته باشیم.