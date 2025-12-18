به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح پنج شنبه در نشست با فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور اظهار داشت: با منابعی که در اختیار داریم، باید بهدرستی انتخاب کنیم کدام اولویت زودتر اجرا شود.
وی بیان کرد: اگر پول را بین بخشهای مختلف تقسیم کنیم، ممکن است تکمیل یک پروژه ۲۰ سال طول بکشد و منابع کشور عملاً بلااستفاده باقی بماند.
وی افزود: راه درست این است که منابع را جمع کنیم و به یک یا دو اولویت اساسی اختصاص دهیم تا ظرف یک سال پروژه به نتیجه برسد، نه اینکه پول کشور سالها در بیابانها بماند به امید استفاده در دهههای آینده.
رئیسجمهور با قدردانی از همراهی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم برادران و خواهران ما در مجلس کمک کنند تا از میان اولویتهای متعدد، مسائل حیاتیتر انتخاب شود و تمرکز تصمیمگیری بر همانها باشد.
پزشکیان راهآهن را یکی از مهمترین اولویتهای کشور دانست و گفت: به نظر من، راهآهن شمال - جنوب و اتصال آن به معادن و مسیرهای ترانزیتی، حیاتیترین و مهمترین مسئلهای است که باید در اولویت قرار گیرد و به هر شکل ممکن تکمیل شود.
وی تأکید کرد: اگر این پروژه به سرانجام برسد، بسیاری از مسائل دیگر در سالهای بعد قابل حل خواهد بود، اما نباید منابع را به چندین پروژه بهطور همزمان و محدود اختصاص دهیم؛ چراکه در این صورت، هیچکدام به نتیجه نمیرسد.
تمرکز بر زیرساخت؛ شرط اصلی جهش اقتصادی
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت صرف زمان و تمرکز بر اولویتهای زیرساختی کشور گفت: برای این اولویتها باید وقت بگذاریم و تلاش کنیم و انشاءالله با حول و قوه الهی این مسیر را به نتیجه خواهیم رساند.
وی گفت: زیرساخت معادن، ترانزیت، حملونقل و تجارت، قدم اول توسعه است و در این میان، ارزانترین، مهمترین و مؤثرترین مسیر، راهآهن است.
پزشکیان با بیان اینکه قطار ستون فقرات توسعه حملونقل کشور بهشمار میرود، افزود: اگر راهآهن را درست کنیم، یک مسئله حیاتی برای تجارت کشور باز خواهد شد و بسیاری از گرهها بهطور طبیعی باز میشود.
وی در ادامه به موضوع انرژی بهعنوان دومین اولویت مهم کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، کشور با حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری برق مواجه بود. کاهش بارندگیها نیز باعث شد بخشی از ظرفیت تولید برق آبی از دست برود و همین موضوع فشار مضاعفی به شبکه انرژی وارد کرد.
رئیسجمهور با اشاره به هزینههای سنگین افزایش تولید انرژی تصریح کرد: برای اینکه تنها ۲۵۰ هزار بشکه به تولید نفت اضافه کنیم، باید ۵ تا ۶ میلیارد دلار هزینه شود، در حالی که با ۱۰ درصد صرفهجویی میتوان معادل ۹۰۰ هزار بشکه نفت صرفهجویی کرد، این یعنی بدون انجام کار پیچیده، میتوان بسیاری از مشکلات کشور از جمله حملونقل، جادهها و زیرساختها را حل کرد.
پزشکیان تأکید کرد: صرفهجویی در دست ماست؛ هم در اختیار دولت است و هم در اختیار مردم. این مسیر باید از مدیریت خودمان شروع شود و چارهای جز این نداریم.
وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه یارانهها گفت: ما بهدنبال وارد کردن فشار به مردم نیستیم و اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد، باید از خود دولت آغاز شود.
وی گفت: امروز هر باک بنزین سهمیهای، عملاً میلیونها تومان یارانه پنهان دارد. سوال اینجاست که آیا این یارانه باید صرف مصرف سوخت شود یا معیشت، سلامت و سفره مردم؟
رئیسجمهور افزود: ما باید با هم تصمیم بگیریم که منابع محدود کشور را کجا هزینه کنیم. سالانه حدود ۱۶۰ میلیارد دلار از محل نفت و فرآوردهها ظرفیت اقتصادی داریم، اما بخش قابلتوجهی از آن در داخل مصرف میشود. اگر مدیریت مصرف را اصلاح کنیم، میتوان منابع را به سمت توسعه واقعی سوق داد.
پزشکیان با اشاره به اقدامات دولت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: نصب پنلهای خورشیدی با سرعت در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزی شده است تا ظرفیت تولید برق خورشیدی بهصورت جدی افزایش یابد.
پزشکیان ادامه داد: هدف اصلی این است که قطعی برق و گاز در بخش تولید و کارخانهها به حداقل برسد، هرچند در شرایط فعلی، ناچار به برخی محدودیتها بودهایم.
وی با اشاره به برنامههای پیشرو برای زمستان تأکید کرد: اگر درست عمل نکنیم، ممکن است در برخی نقاط با محدودیت مواجه شویم، اما تلاش دولت بر اصلاح ساختار مصرف انرژی و اولویتبخشی به راه و انرژی است.
رئیسجمهور با اشاره به پروژه راهآهن تا زاهدان گفت: این مسیر امسال تکمیل و افتتاح خواهد شد.
وی گفت: با وزیر راه و شهرسازی و پیمانکاران گفتوگو شده و هر اقدامی که لازم باشد برای تسریع پروژه انجام میدهیم.
وی افزود: این مسیر، اراده دولت و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است؛ چراکه قطار سالمترین، ارزانترین و ایمنترین ابزار حملونقل است و هم برای مردم و هم برای حملونقل بار، بهترین گزینه بهشمار میرود.
گسترش ارتباط با همسایگان و رفع موانع مرزی در دستور کار دولت
رئیسجمهور با تأکید بر سیاست فعال همسایگی دولت گفت: ما مصمم هستیم ارتباطات خود را با همسایگان در همه حوزهها گسترش دهیم و هر اختلاف یا مشکلی که وجود دارد، در چارچوب گفتوگو و تعامل حل کنیم.
وی بیان کرد: هر مانع قانونی که بر سر راه این ارتباطات وجود داشته باشد، چه در حوزه گمرک، چه تجارت، چه همکاریهای فرهنگی و سرزمینی، آمادگی داریم آن را از پیش رو برداریم.
پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای مرزی افزود: اگر قرار باشد در آن سوی مرزها سرمایهگذاری یا فعالیت کشاورزی انجام شود، هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و دولت از چنین اقداماتی حمایت میکند، موضوع مرزها برای ما یک فرصت است، نه تهدید.
وی همچنین با اشاره به نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی گفت: در قالب پروژههای امضا شده، از جمله سرمایهگذاری نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومانی بانک سپه در منطقه، اعداد و ظرفیتهای قابلتوجهی برای رونق اقتصادی در حال شکلگیری است که میتواند به تحرک تولید و تجارت کمک کند.
نگاه بلند به علم و توسعه؛ مسیر رسیدن به جایگاه برتر
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در حوزه علم، فناوری و مدیریت کشور اظهار داشت: آنچه به دست میآوریم، به اندازه افقی است که برای خودمان ترسیم میکنیم.
وی گفت: اگر میخواهیم به دستاوردهای بزرگ برسیم، باید قلههای علم و فناوری را ببینیم؛ چه در مدیریت، چه در صنعت و چه در تصمیمسازیها.
پزشکیان افزود: ممکن است بگوییم امسال تا این نقطه میتوانیم پیش برویم، اما افقی که انتخاب میکنیم باید بلندترین، بهترین و الهامبخشترین باشد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب در چشمانداز کشور تأکید دارند، ما باید برترین، الگو و الهامبخش باشیم و این مهم از نگاه و باور ما آغاز میشود.
وی با بیان اینکه آینده کشور با نوع نگاه امروز ساخته میشود، گفت: ممکن است امروز به همه اهداف نرسیم، اما اگر قله درست انتخاب شود، تلاش برای رسیدن به آن متوقف نخواهد شد، رسیدن به بهترینها هزینه، زمان و تلاش میخواهد، اما ما لایق بهترینها هستیم و باید برای آن سرمایهگذاری کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط دشوار کنونی کشور تصریح کرد: اگرچه فشارها و مشکلات زیادی بر کشور تحمیل شده و دشمنان تصور میکنند ایران در ضعیفترین موقعیت قرار دارد، اما از نگاه ما، همین شرایط میتواند نقطه تبدیل تهدید به قدرت باشد.
به گفته وی با همدلی، همیاری و برداشتن موانع، میتوانیم از این سختیها عبور کنیم.
پزشکیان تأکید کرد: دولت آماده است با کمک کارشناسان، دانشگاهیان، سرمایهگذاران، نخبگان و فناوران، مسیر توسعه را هموار کند و بهدنبال بهترینها حرکت کند.
وی ادامه داد: این نگاه، ریشه در باور دینی و اعتقادی ما دارد؛ باوری که ما را به تلاش برای برترین مسیر و کارآمدترین راه فرا میخواند.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت صبر، تلاش و مجاهدت در مسیر پیشرفت کشور گفت: رسیدن به جایگاه مطلوب، زمانبر است و هیچ مسیر ارزشمندی بدون سختی به دست نمیآید. راه پیشرفت را به رایگان در اختیار کسی نمیگذارند و دستیابی به قلهها، نیازمند زحمت، پایداری و تلاش مستمر است.
پزشکیان با بیان اینکه نباید به وضع موجود قانع شد، افزود: برای رسیدن به جایگاههای بالاتر باید سختیها را پذیرفت و با تلاش و کوشش، مسیر رشد را ادامه داد.
وی گفت: ما باید بهترین باشیم و شما نیز باید بهترین باشید؛ این آینده با همدلی و همراهی یکدیگر ساخته خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: با اتکا به اراده جمعی و همکاری همه دلسوزان کشور، میتوان به اهداف بزرگ دست یافت و مسیر پیشرفت و تعالی ایران را هموار کرد.
