محمد هنرور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خراسان شمالی جزو معدود استانهایی است که فاقد شبکه ریلی است، در حالی که صنایع مادر استان از جمله فولاد، آلومینا، پتروشیمی و سیمان فعال هستند و نیازمند تسهیل در حملونقل محصولات خود هستند.
وی افزود: وجود خط راهآهن علاوه بر تسهیل انتقال محصولات به بازارهای مقصد، هزینههای حملونقل را کاهش و ایمنی ارسال کالاها را افزایش میدهد.
هنرور در ادامه با اشاره به طرح راهآهن نقاب – جوین – اسفراین – بجنورد – شیروان گفت: قطعه ریلی جوین – اسفراین به طول ۵۷ کیلومتر شامل دو قطعه ۲۷ و ۳۰ کیلومتری است که ساخت آنها از سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ آغاز شده و تاکنون عملیات خاکبرداری و زیرسازی به طول ۴۱ کیلومتر اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: تکمیل این قطعه، خراسان شمالی را به شبکه ریلی کشور متصل و حملونقل محصولات صنعتی استان را با سرعت، ایمنی و هزینه کمتر فراهم میکند.
